夜アイス×明星花露水コラボ♡香りと味わいを楽しむ限定スイーツ登場

台湾で100年以上愛され続けるルームフレグランスブランド「明星花露水」と、夜アイス専門店「21時にアイス」が夢のコラボを実現しました。2025年9月15日(月)から10月14日(火)までの期間限定で、全国26店舗にて華やかな香りと味わいが楽しめるコラボアイスやマグネットコースター付きセットが登場。台湾レトロな雰囲気と共に、特別な“締めアイス”体験をお届けします♡

香りまで楽しめるコラボアイス

「明星花露水×21時にアイス」の特別なコラボアイス（850円・税込）は、ソフトクリームにジャスミンゼリーやローズ、爽やかなミントパンナコッタを重ねた香り高いパフェ。

さらにピスタチオやジャスミンをイメージしたマシュマロをトッピングし、ラベルや台湾夜市をイメージしたカードが付属するスペシャルカップ仕様です。限定26店舗、9月15日～10月14日の販売です♪

“台湾レトロ”を楽しむ限定コースター

台湾家庭で親しまれているマグネット型コースターをアレンジした「明星花露水×21時にアイス」限定グッズもラインナップ。

コラボアイスとセットで楽しめる「マグネットコースターセット」（1,500円・税込）、また単品販売（770円・税込）も用意されています。

ピンク×グリーンのブランドカラーが映えるレトロデザインは、自宅でも台湾気分を盛り上げてくれます♡

台湾文化と夜アイスの出会い

「明星花露水」は1907年創業、ローズやジャスミンに白檀が重なる香りで世代を超えて愛されるブランド。

一方「21時にアイス」は“締めアイス”を提案し、夜に楽しむ新たなデザート文化を広めています。

今回のコラボは、台湾進出を記念して両ブランドの歴史と世界観を融合。懐かしさと新しさが交差する特別な体験が楽しめます。

特別な夜を彩るコラボスイーツ♡

「明星花露水」と「21時にアイス」が織りなす今回の限定コラボは、味覚だけでなく香りやビジュアルでも楽しめるリッチな体験です。

台湾レトロを感じられるマグネットコースターや華やかなアイスは、大切な人との夜を彩る特別なデザートに。9月15日から10月14日までの限定販売、この機会をお見逃しなく♪