“AI故人”に賛否──「救われる」「不気味」 サービス続々 本人の意思は？…法律・倫理面で課題も【なるほどッ！】
AIの坂本龍馬や夏目漱石が話し掛けてくる─。亡くなった人のことをAIが学習して再現する取り組みが注目されています。この“AI故人”について街で聞くと、賛否両論がありました。専門家によると、法律面と倫理面で多くの課題があります。
■終活がテーマのイベントを取材
森圭介アナウンサー
「亡くなった方をAIで再現する取り組みが今、注目されています。10日、その技術が見られるイベントを取材してきました。東京・有明で開催されていたのは、人生の終わりに向けて準備する活動、いわゆる終活をテーマにしたイベント『エンディング産業展』です」
「国内や国外から集まった約200の企業が、最新の技術を駆使した終活に関するサービスなどを披露していました」
■AIを搭載した仏壇…どんな機能が？
AIを搭載した仏壇
「ゆか、お誕生日おめでとう。ゆかのことだから、頑張り過ぎちゃう時があると思うけど、無理しないでね」
森アナウンサー
「こちらは仏壇なんです。高さが約35センチ、横が18センチとコンパクトで、中にAIを搭載しています」
「タッチをしたり、名前を呼びかけたりすると、AIが季節・その日の気温・日時などを参考に判断し、その時に適した、あらかじめ撮影しておいた動画や写真が現れるということです」
「生きているうちに残した未来へのメッセージを設定した日に届けることもできるので、『何年の何月何日にこの動画を流してほしい』というリクエストにも応えてくれるというものです」
■AI坂本龍馬やAI夏目漱石も
森アナウンサー
「特に目立っていたのは、『今を生きるあんたらも、恐れよりは希望を選ばんといかんぜよ』と話すAI坂本龍馬や、『人間は誰しも孤独であり、不安とともに生きております』と語るAI夏目漱石。亡くなった人を生成AIで再現し、会話などができる『SoulLink』です」
「あらかじめ撮っておいたものではもちろんないので、過去の音声のデータなどをAIに学習をさせて、いわばしゃべらせています。夏目漱石は過去の音声データをもとに生成。坂本龍馬はモチーフとなったドラマから、複数の演技などを学習させたということです」
「この企業はこの技術を用いて故人を再現し、家族が亡くなった方などに限って、会話などができるサービスを提供しているということです」
鈴江奈々アナウンサー
「すごい時代ですね。私も祖父母が大好きだったので、こういうシーンでまた話を聞きたいなって思うことがあるんですよ。そういう時にこれを通じて話ができたら、ちょっとぽっかり開いた穴が少し埋められる気分にもなるのかな、どうなんだろうと思いました」
忽滑谷こころアナウンサー
「話せたらうれしいです。坂本龍馬さんは今まで教科書で、写真でしか見たことがなかったので、話している姿を見ると身近に感じられるというか、こんな時代が来ているんだなと不思議な気持ちになります」
森アナウンサー
「自分の家族を思い浮かべる方はもちろんいると思いますが、こういった歴史上の偉人と会話ができるというようなテクノロジーでもあります。“AI故人”について街の皆さんにも聞いたら、さまざまな声が聞かれました」
■街で聞く…“AI故人”への賛否
賛成派（40代）
「会いたいと思う瞬間が絶対あると思うから、ひと目会えたりしたら救われる、うれしいと思えるのかな」
反対派（20代）
「姿は同じかもしれないけど、中身はAIと考えるとちょっと不気味かな」
反対派（20代）
「本人の意思に基づいているなら使いたいけど、勝手に作るのはちょっと…」
賛成派（60代）
「父親が40代で亡くなってしまって、私がまだ高校生だったから、（当時）面と向かって話すことができなかったから、こっちが大人になってるから、対等に話ができるかもしれないと時々思うことがありますね」
反対派（50代）
「いいって思う人はいいけど、私はやらないかな。思ってない反応がきた時に嫌だな、『やっぱり違う』と思うのが悲しい」
■“AI故人”の法律的な課題は？
直川貴博アナウンサー
「いいなと思った人は1つの選択肢として取り入れてみる、というのもいいかもしれないですよね。私が見ていたAIがしゃべるというのは、まさに映画の世界だったんですよ。なので、ちょっと抵抗感があるのも分かります」
森アナウンサー
「時代の変わり目だからこそ、さまざまな意見が出てきます」
「AIの法と倫理が専門の慶応義塾大学大学院・吉永京子特任准教授は、『AIで亡くなった方を再現するというのは、残された遺族の癒やしだったり、記憶の継承というニーズがあるとしながらも、法律的・倫理的な課題がある』と話しています」
「まず法的な面の課題について。海外では、亡くなった後の自分のデータをどうやって管理するのかを規定する法律や、亡くなった有名人などのデジタル画像作成の利用に対しての規制がもうあります」
「一方で日本では、AIで亡くなった方を再現することを規制するという法律は現時点でないということです。亡くなった方は、肖像権やプライバシー権などがなくなります」
「さらに、亡くなった後にAIとして自分の姿を再現させるかどうか、つまり『私が亡くなった後に再現していいですよ』という決定権も基本的に認められていないということで、法整備がまだまだ整っていないのが現状です」
■倫理面で…“AI故人”に4つの課題
森アナウンサー
「倫理面に関しては、4つの課題があるといいます。まず、亡くなった方の同意がなく再現が行われている場合が多いということです。残された家族や関係者はAIで会いたいと思っても、亡くなったご本人が違う意思を持っていたという可能性がありますよね」
「生きている間に、AIによる再現についてどうするかは確認しておかなくてはいけない時代がやってきます」
山粼誠アナウンサー
「話しづらいかもしれないけれど遺産をどうするか話す機会を、ということもよくあります。もしかすると、AIで自分を残すかということも、1つテーマになる時代が来るかもしれませんね」
森アナウンサー
「亡くなった後にSNSをどうするか、デジタル遺産という話もあります。あれにこういったケースも入ってくるのかもしれません」
「2つ目の課題です。大切な人が亡くなってしまった時に、亡くなったという事実を遺族らが受け入れるプロセスは非常に重要になりますが、お話ができるので、現実と向き合うのを難しくしてしまう可能性があるのではないかといいます」
「目の前に見えて話ができると、亡くなったことを受け入れづらくなる方が出てくる可能性があるということですね」
鈴江アナウンサー
「心のリカバリーの問題も、もしかしたら出てくるかもしれないんですね」
森アナウンサー
「一方の方には心のケアや支えになるんですけれども、一方の方には、死を受け入れることができないという問題を生んでしまうかもしれないということですね」
「そして、3つ目の倫理点です。AIの故人というのは、生きている時の発言や過去の発言などのデータに基づいて作られています。例えば仮に亡くなった人が、今生きていたらどういう発言をしたのかというのと、ずれてしまう場合があります」
「私が20歳で亡くなったとすると、20歳までの森圭介の言動のデータでAIが作られますよね。30年後も、私は20歳のままのAIのデータでしゃべるわけです。そうなると、時代背景や流行や考え方が時代に合っていないということも考えられますよね」
『え、圭介おじいちゃん、何古いことずっと言ってんの？』ということになると、本人の意図しない人物像になってしまうリスクがあるということです。ここが非常に難しいですよね。年を取らないAIだからこそ、こういったリスクがあるということです」
「そして4つ目の倫理面なんですが、会社の社長や独裁者、あるいは影響力を非常に持っている方が亡くなった場合、それをAIで再現すると、亡くなった後も影響力を持ち続けてしまう可能性があります」
「さらには、新たなリーダーが出てくるというような組織の進化を止めてしまう可能性があるということです」
「亡くなってしまうことは悲しいことですが、それによって新陳代謝が起きるのは人の歴史でこれまで繰り返されてきたことです。こういった進化を止めてしまう可能性があるといいます」
鈴江アナウンサー
「新しいものを取り入れた時には、弊害やトラブルはつきものです。新しい技術を取り入れるかどうかに向き合うことは、今どう生きるかということと向き合うことにもつながると思うので、今の時間を大事にしたいと思うきっかけにもなるかもしれないですね」
森アナウンサー
「AIで再現することに関する法整備やルール作りが必要だということです。インターネットが出てきた時も、SNSが出てきた時も同じ問題がありました。今後、どうやって向き合っていくのか注目されます」