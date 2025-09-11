Photo: 中川真知子

先日、見てみたいアイテムがあったので、普段ならスルーしてしまう「東京インターナショナル・ギフト・ショー」なるものに行ってきたんです。

私はその存在を全く知らなかったのですが、どうやら今年で100回目となるそのショーは、日本最大級のパーソナルギフトと生活雑貨の国際見本市らしく、総出展者数は約3,000。熱気とモノの洪水状態で、普段テック界隈にいる自分には全くの異世界でした。

でも、そこですごい出会いがありました。見つけた瞬間、軽く叫びましたね。

「あなた、今までどこにいたんですか？ あなたがいるべき場所は、ギフトショーではなくテック界隈ですよ」ってね。

ノートPCも入れられる防災頭巾

Photo: ユーシーエイジャパン合同会社

まんまです。

ノートPCケース／防災頭巾。あの！ 座布団としては座り心地が悪いシルバーのガチ目の防災頭巾が、ノートPCケースになっているんです。

いや、ノートPCケースが防災頭巾にもなる、と説明した方がいいでしょうか。とにかく、私たちが最も大切にしている、頭とノートPCを守ってくれるんです。

こちらのアイテムを展示していたのは、ユーシーエイジャパン合同会社。まだプロトタイプで「防水＆防火」ということ以外の詳しいスペックは分かりません。名前すらありません。

でも、小学校時代に幾度となく防災訓練を経験した私は、ノスタルジックが刺激され一目惚れしちゃいました。

小学生の頭以外は守らなくていいのか不思議でならなかった

そもそも防災頭巾って不思議なアイテムじゃありませんか？ なんで小学校を卒業したら急に使わなくなるのでしょう。中学生になったらいきなり頭が頑丈になるってわけでもないのに。

だから、ノートPCを入れて持ち歩ける防災頭巾をみたときは「コレだ！ 」と思いましたね。

Photo: 中川真知子

もちろん被りました。普段やらない自撮りもたくさんやりました。

我ながらよく似合っていると思います。というか、子どもの頃に何度も被った防災頭巾ですから、被りこなせないはずがない、と思っていました。

買わない理由が見つからない

ここ数年、防災グッズを買い求める人は多いけれど「出先での被災を想定したアイテム」を探すのは難しいと思っています。

我が家にもヘルメットがありますが、それを使えるのは、家にいて被災した場合に限定されます。それでは不安なんですよね。

でも、このノートPCケースだったら、普段使いできる防災アイテムなので、かなり心強いと思うんです。

会社支給のノートPCと一緒に従業員に渡すとか、学校で配布されるギガ端を入れるケースにするとか、ニーズはめっちゃありそうです。

ちなみに、私はこの防災頭巾がギフトショーでは見向きもされなかったと聞いてビックリしましたよ。ガジェット界隈だったらモテると思うのに。

それにしても、まさか座布団としてはイマイチだったシルバーのサイバー系ガチ目防災頭巾が、ノートPCケースになった途端、「コレだ！ 」感満載になるとはね。

あー欲しい。

Source: ユーシーエイジャパン合同会社