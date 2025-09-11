「1人旅で行きたい静岡県の温泉地」ランキング！ 2位「修善寺温泉」を大きく上回る1位は？【2025年調査】
シルバーウィーク目前の9月。疲れを癒やしたいこのタイミングに、静岡の温泉地はぴったり。海沿いの風景や山間の静けさが広がる伊豆・熱海エリアは、1人旅でゆったりと過ごしたい人に最適な温泉地です。
All About ニュース編集部では、9月5日、全国20〜70代の男女250人を対象に、「1人旅で行きたい温泉地」に関するアンケートを実施しました。
その中から、「1人旅で行きたい静岡県（伊豆・熱海・東伊豆エリア）の温泉地」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「竹林に行ってみたい」（30代女性／千葉県）、「静かな竹林と川沿いの風景が美しく、歩くだけで癒される。ひとりで過ごすにはちょうどいい落ち着き」（50代女性／兵庫県）、「静岡は割と近いので、立ち寄ることも多く素敵な場所だと感じるからです」（20代女性／岐阜県）といった声が集まりました。
回答者からは「熱海の古い街並みや商店街で買い物するのが楽しいから」（30代女性／愛知県）、「都心からのアクセスが良く、周辺にはモア美術館など見どころがたくさんあります」（50代／神奈川県）、「美味しいグルメと温泉で癒されたい」（20代女性／静岡県）、「地元静岡で一番有名な熱海なのに実は行ったことがない。行ってみたい」（40代男性／静岡県）といった声が集まりました。
この記事の筆者：坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに参入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
