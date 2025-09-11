子宮頸がんの再々再発を公表している、俳優の古村比呂さんが、自身のブログを更新。発症していた帯状疱疹の経過について報告しました。

【写真を見る】【 がん闘病 】 古村比呂さん 帯状疱疹の治療で病院へ 「やっぱり 良くなるには 時間が掛かりそうです」



古村さんは、「今日は 帯状疱疹治療で皮膚科へGOダッシュ」と投稿し、治療のため病院へ行ったことを報告。

続けて、「滲出液がまだあるので お薬を変えてみることに」と、診断を受けたことを明かしました。





古村さんは、「やっぱり 良くなるには 時間が掛かりそうです」と投稿。続けて、「ということで 脱毛用帽子を 製作してみます」と綴っています。







古村さんは、「なんだか 脱毛用帽子にはご縁がありますね」と，複雑な心境を吐露して、締めくくっています。









古村比呂さんは、19歳の時にクラリオンガール準グランプリに選ばれると、20歳で映画デビュー。さらに22歳の時にはNHK連続テレビ小説のヒロインを演じ、一躍人気女優の仲間入りを果たしました。

ドラマや映画、舞台と幅広く活躍していましたが、現在は芝居を休み、再々再発したがんと闘っています。









2012年･1月、古村さんは検査の結果「子宮頸がん」が判明し、子宮を全摘出。

2017年･3月、「がん」が「再発」。

2017年･11月、「がん」が、「再々発」。

2023年･1月、「がん」が「再々再発」。現在も治療中だといいます。

