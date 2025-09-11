タレントの勝俣州和（60）が10日放送のABCテレビ「これ余談なんですけど…」（水曜後11・17）に出演。テーマパークに不要なものについて持論を展開した。

この日番組では、「旅好き関西人に調査！旅をするなら○○に注意しろ」をテーマに、街頭インタビューを実施。「タクシー」や「お土産」などの声があがる中、勝俣は「やっぱり関西弁。静岡出身だけど、東京ディズニーランドとかに行くと、関西弁はいらない」と切り出した。

そして「関西の人って張り切るじゃん。関西のオバチャンの集団に、ホントにディズニーランドに来てほしくなくて」と断言。大阪出身の「かまいたち」濱家隆一は「そんなハッキリ言います？」とあきれたが、勝俣は家族で訪れた際の体験を回想。「子どもが幼稚園ぐらいで、“ミッキーだ”とかはしゃいでたら、オバチャンたちの集団が来て“ほらほら、いるでいるで！ミッキーとミッキーのメスが！”って」と振り返った。

さらに「グーフィーとかプルートいるじゃん、オバチャンのところに近づいたら“噛むで？噛むで？犬、噛むで”って」と続けると、濱家は笑いながら「楽しい集団じゃないですか」とツッコミ。勝俣は「夢を壊す」と嘆いていた。