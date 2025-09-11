【ベルリン＝工藤彩香】ポーランド軍が自国の領空に侵入したロシア軍の無人機（ドローン）を撃墜したことを巡り、英紙フィナンシャル・タイムズ（ＦＴ）などは１０日、領空侵入した無人機の大半は、露軍が攻撃用無人機をウクライナの防空網に捕捉されないために使うおとりだったとの見方を報じた。

ポーランドでは１０日、１９機の無人機による領空侵犯があり、地元メディアによると東部などで１６機の残骸が見つかった。ＦＴがポーランド軍需産業関係者の話として伝えたところによれば、このうち一部は発泡スチロールなどから安価に製造できる露軍の無人機「ゲルベラ」で、弾頭は積まれていない可能性が高い。

ゲルベラは製造コストが高いイランの攻撃用無人機「シャヘド」のおとりとして使われることが多い。露軍は、後続のシャヘドをウクライナに到達させようと防空網の混乱を狙い、まずポーランド上空にゲルベラを意図的に侵入させた可能性が指摘されている。

ロシア側は意図的な領空侵入ではないと主張しているが、ＦＴは元米欧州軍司令官の「北大西洋条約機構（ＮＡＴＯ）の早期警戒システムの能力や反応時間を探るためのテストだった」との見解を伝え、「ＮＡＴＯが無防備ぶりを露呈した」と指摘した。