イーロン・マスク氏が１０日、「世界一の富豪」の座を一時的に譲った/Beata Zawrzel/NurPhoto/Getty Images

ニューヨーク（ＣＮＮ）米起業家のイーロン・マスク氏が１０日、「世界一の富豪」の座を一時的に米オラクル共同創業者ラリー・エリソン氏に譲った。

ブルームバーグによると、オラクルが９日に発表した決算が予想外に好調だったことを受けて１０日、エリソン氏の純資産は８９０億ドル増の３８３２億ドル（約５６兆円）に跳ね上がった。

オラクルは、人工知能（ＡＩ）企業からのデータセンター需要が急増していると発表。これを受けて株価は１０日の取引で一時４３％急騰し、終値は約３６％高だった。同社の株価が１日でこれほど急騰したのは１９９２年以来だった。

エリソン氏はオラクル最大の個人株主。純資産が増えたことで１０日、マスク氏を抜いて一時的に世界一の富豪になった。

ただ、１０日の取引終了時点では、マスク氏の純資産は３８４２億ドルと、エリソン氏を１０億ドル上回った。

オラクルは９日の株式市場終了後に四半期決算を発表。サフラ・キャッツ最高経営責任者（ＣＥＯ）は同社が数十億ドル規模の契約を４件獲得したと述べ、今後数カ月でさらに数件の契約を締結する見通しを明らかにした。