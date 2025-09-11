世界陸連と東京2025世界陸上財団は11日、13日に開幕する東京2025世界陸上の開幕種目、男女の35km競歩（13日）とマラソン（14日女子、15日男子）のロード種目のスタート時間を、当初の午前8時から30分繰り上げ、午前7時30分とすることを発表した。「猛暑によるアスリートの健康と安全への影響を考慮」し、「選手の準備やコンディションを考慮し、できる限り早い時期に選手に伝えるため、このタイミングでの決定に至りました」としている。

今大会のマラソンは国立競技場を発着地点とし、東京ドーム前、皇居東側付近を通って、東京駅丸の内駅前広場や銀座4丁目交差点を折り返すなど、都心を駆け抜けるコースとなっている。また競歩も国立競技場を発着地点として、明治神宮外苑の周回コースを舞台に勝負を繰り広げる。

東京都心では、気温35℃以上の猛暑日を、9月としては観測史上最多となる4日観測するなど、厳しい暑さが続いている。

【発表コメント】

当初は午前8時スタートを予定していました。これは気候条件や観客の観戦のしやすさ、大会運営などを考慮したものでした。しかし、例年は暑さが和らぐはずの9月中旬にもかかわらず、今年は真夏並みの暑さが続いています。 こうした状況を受け、世界陸連（ワールドアスレティックス、WA）と東京2025世界陸上財団は、WA医科学部門と協議のうえ、アスリートの健康と安全を最優先し、スタート時間を早める変更を決定しました。私たちは選手の準備やコンディションを考慮し、できる限り早い時期に選手に伝えるため、このタイミングでの決定に至りました。 大会最初の3日間に行われるスタジアム内（トラック＆フィールド）でのセッション開始時刻に変更はありません。 WAと東京 2025 世界陸上財団は、アスリートにとって最高の舞台をつくることを目指し、大会を運営してまいります。 皆さまのご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

【変更後のスタート時間】

9月13日（土）DAY 1 男子・女子35km競歩：午前7時30分スタート

9月14日（日）DAY 2 女子マラソン：午前7時30分スタート

9月15日（月）DAY 3 男子マラソン：午前7時30分スタート

※写真：国立競技場

