女優の川口春奈（30）が11日までにインスタグラムを更新。一部SNSユーザーによる“決めつけ”に不快感をあらわにした。

川口は、ストーリーズに自撮り写真をアップしていたが、その顔のシミや肌荒れを指摘するコメントが寄せられたらしく、その後の投稿で「とてつもない影響力を及ぼす職業だということは理解しつつも すべてを説明しないと誤解され勝手にどうだこうだと言われるとなんにも発信する気が失せる」と言及。

「シミがあろうがなかろうが はたまたこれがメイクかもしれないし 痩せても太ってもなんかしても いろいろと言われて本当に大変なお仕事ですね すべてを説明するのなんてナンセンスだし すべてを勝手に解釈して決めつける方もかなりナンセンス」とつづった。

続けて「snsの持つ良さが最近あまりわからなくなってきて しばらく距離を置いてきたけど やっぱり私には向いてないなぁ」とも吐露。

「どんな仕事してても 毎日を必死に生きていたら そりゃ色々あるでしょう みんながんばってるから 私もがんばってるだけ」と説明したが、「と、こうやって呟くとまたどうせ色々われるんでしょう」と吐露した。