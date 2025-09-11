元HKT48/AKB48の兒玉遥（28）が11日、X（旧ツイッター）を更新。フランスのニースで「パスポート盗まれました」と明かした。

兒玉は、モデルの猪鼻ちひろ（36）とフランスを旅行中で、猪鼻が撮影したという動画も投稿。その中で、猪鼻から「はるちゃんのパスポートがバックからすられた模様です」と説明が入ると、兒玉は「バッグ（肩から）斜めがけにしていたんだよ」などと嘆いた。

兒玉は、誕生日の19日に初の著書「『1割の不死蝶』うつを卒業した元アイドルの730日」（KADOKAWA）の出版を控えており「私、19日から本のリリースのお仕事があるんで、本当に帰らないといけない」と悲痛に訴えた。

猪鼻が「前回、パスポートを取られて再発行、何日かかった？」と口にしたように、パスポートの盗難は以前にもあったようだ。兒玉は「すられることも考慮し、6カ月に以内に発行した住民票と戸籍謄本を持ってきたんで。必要な書類があるんで。どや顔で言うことじゃないけど…」と、盗難を考慮して準備は怠らなかったと強調した。

それでも、やはり悔しさが口を突いて出た。「やられた！ マジ、やられた…お願い、パスポートだけ、返して！ お金あげるから、パスポートだけ返して、本当に…帰らせて欲しい。はるじゃなくていいじゃん。悔しい」と泣きだした。

兒玉は「皆さま海外旅行に行く際はくれぐれも気をつけてください！！ まず現地の警察署へ行って盗難届を出す、近くの日本大使館へ連絡、半年以内に作成された戸籍謄本と住民票の用意です！！」と訴えた。