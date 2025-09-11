ニューストップ > 海外ニュース > 中国ニュース > 中国CPI、8月は0.4％低下 中国CPI、8月は0.4％低下 中国CPI、8月は0.4％低下 2025年9月11日 10時28分 新華社通信 リンクをコピーする みんなの感想は？ １０日、山東省青州市のスーパーで商品を選ぶ消費者。（青州＝新華社配信／王継林） 【新華社北京9月11日】中国国家統計局が10日に発表した8月の消費者物価指数（CPI）は前年同月比0.4％低下し、前月比横ばいだった。食品とエネルギーを除くコアCPIは前年同月比0.9％上昇し、上げ幅は4カ月連続で拡大した。 １０日、江蘇省無錫市のスーパーで食品を選ぶ消費者。（無錫＝新華社配信／還月亮） １０日、湖北省武漢市の携帯電話専門店でスマートフォンを選ぶ消費者。（武漢＝新華社配信／趙軍） １０日、山東省棗荘（そうそう）市のスーパーで商品を選ぶ消費者。（棗荘＝新華社配信／孫中竽） １０日、雲南省紅河ハニ族イ族自治州蒙自市のスーパーで商品を選ぶ消費者。（蒙自＝新華社配信／薛瑩瑩） １０日、山東省棗荘（そうそう）市のスーパーで調味料を選ぶ消費者。（棗荘＝新華社配信／孫中竽） １０日、山東省臨沂（りんぎ）市平邑県のスーパーで野菜を選ぶ消費者。（臨沂＝新華社配信／武紀全） １０日、江蘇省連雲港市海州区のスーパーで野菜を選ぶ消費者。（連雲港＝新華社配信／耿玉和） １０日、山東省滕州（とうしゅう）市のスーパーで商品を選ぶ消費者。（滕州＝新華社配信／孫楊） リンクをコピーする みんなの感想は？