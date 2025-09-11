U22ÆüËÜÂåÉ½¡¦Âç´ä´ÆÆÄ¡¡U¡½23¥¢¥¸¥¢ÇÕÍ½Áª¤«¤éµ¢¹ñ¡Ö°ì¤Ä¥é¥¦¥ó¥É¤ò¾å¤¬¤ì¤¿¡×º£¸å¤ÏU20WÇÕ»ë»¡
¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÎU¡½22ÆüËÜÂåÉ½¤Ï11Æü¡¢U¡½23¥¢¥¸¥¢ÇÕÍ½Áª¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¤«¤éµ¢¹ñ¤·¤¿¡£U¡½23¤ÎÂç²ñ¤Ê¤¬¤é¡¢¾·½¸Á´23¿Í¤ò05Ç¯À¸¤Þ¤ì°Ê¹ß¤Î28Ç¯¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¸ÞÎØÀ¤Âå¤ÇÊÔÀ®¤·¡¢3ÀïÁ´¾¡¤ÇÍèÇ¯1·î¤ÎËÜÂç²ñ¡Ê¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¡Ë½Ð¾ì¸¢¤ò³ÍÆÀ¡£Âç´ä¹ä´ÆÆÄ¡Ê53¡Ë¤¬±©ÅÄ¶õ¹Á¤Ç¼èºàÂÐ±þ¤·¡¢Âè2¼¡À¯¸¢½é¤Î¸ø¼°Âç²ñ¤ËÎ×¤ó¤À³èÆ°¤òÁí³ç¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¡ÊËÜÂç²ñ¤Ø¡Ë°ì¤Ä¥é¥¦¥ó¥É¤ò¾å¤¬¤ì¤¿¤Î¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤·¡¢¾¯¤·°Â¿´¤·¤¿¡£3»î¹ç¤ò½ª¤¨¤ÆÈà¤é¤Ë²¿¤«¶Á¤¤¤¿¤â¤Î¤¬¤¢¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¦¡×
¡¡½éÀï¤Î¥¢¥Õ¥¬¥Ë¥¹¥¿¥óÀï¤ò3¡½0¤ÇÇòÀ±È¯¿Ê¤¹¤ë¤È¡¢Âè2Àï¤Ç³«ºÅ¹ñ¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¤È¤ÎÀÜÀï¤ò2¡½1À©¤·¡¢ºÇ½ªÂè3Àï¤Ï¥¯¥¦¥§¡¼¥È¤Ë6¡½1¤ÇÂç¾¡¡£¹ñºÝ»î¹ç¤Î·Ð¸³¤¬Àõ¤¤Âç³ØÀ¸¤â¤¤¤¿Ãæ¡¢µ¤¸õ¤ä¥Ô¥Ã¥Á¾õÂÖ¡¢¿©»öÌÌ¤Ê¤ÉÉáÃÊ¤È¤ÏÂç¤¤¯°Û¤Ê¤ë´Ä¶¤ÇÀï¤¤È´¤¡ÖÈà¤é¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤¤¤¤¸·¤·¤µ¤À¤Ã¤¿¡£ÆÀ¤¿¤â¤Î¤¬¤¢¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¦¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Ï³¤³°¥¯¥é¥Ö½êÂ°ÁÈ¤«¤é4¿Í¤ò¾·½¸¤·¡¢FW¸åÆ£·¼²ð¡Ê20¡á¥·¥ó¥È¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¡Ë¡¢FW±ö³·ò¿Í¡Ê20¡áNEC¥Ê¥¤¥á¥Ø¥ó¡Ë¡¢MFÊÝÅÄ·ø¿´¡Ê20¡á¥Ø¥ó¥¯¡Ë¡¢DF¾®¿ù·¼ÂÀ¡Ê19¡á¥æ¡¼¥ë¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¡Ë¤¬½¸·ë¡£¥á¥ó¥Ð¡¼È¯É½»þ¤«¤éÂç¤¤Ê´üÂÔ¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤¿¡£³èÆ°Ãæ¤Ë¤Ï4¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤È¸ÄÊÌÌÌÃÌ¤â¹Ô¤¤¡¢¸½¾õ¤ò¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤·¤Ä¤Ä»Ø´ø´±¤Î»×¤¤¤âÅÁ¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¡Ö4¿Í¤È¤âÈó¾ï¤ËÀºÎÏÅª¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£ÆÃ¤Ë¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Î¾®¿ù¡¢¸åÆ£¤¢¤¿¤ê¤ÏÀÑ¶ËÅª¤Ë¥Ô¥Ã¥ÁÆâ³°¤Ç»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£4¿Í¤È¤âÏÃ¤·¤Æ¡¢º£¤Î¾õÂÖ¤È¤³¤Á¤éÂ¦¤Î¹Í¤¨¤ò¤¹¤ê¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤¤»þ´Ö¤À¤Ã¤¿¡×
¡¡¥í¥¹¸ÞÎØÀ¤Âå¤Ïº£¸å¡¢Á¥±ÛÍ¥Â¢´ÆÆÄ¡Ê48¡Ë¤¬Î¨¤¤¤ëU¡½20ÆüËÜÂåÉ½¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢U¡½20WÇÕ¥Á¥êÂç²ñ¡Ê27Æü³«Ëë¡Ë¤ËÎ×¤à¡£Âè2¼¡À¯¸¢È¯Â°Ê¹ß¡¢Á¥±Û´ÆÆÄ¤È¤ÏÌ©¤ËÏ¢·È¤·¤Ê¤¬¤é¥í¥¹¸ÞÎØÀ¤Âå¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤¤¿¡£Âç´ä´ÆÆÄ¤â¸½ÃÏ¤Ø¸þ¤«¤¤¡¢ÆüËÜÀï¤ò´Þ¤á¤Æ³Æ¹ñ¤Î»î¹ç¤ò»ë»¡¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£º£²ó¤ÎU¡½23¥¢¥¸¥¢ÇÕÍ½Áª¤Ç¾·½¸¤µ¤ì¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬U¡½20WÇÕ¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£28Ç¯¥í¥¹¸ÞÎØ¤Ë¸þ¤±¤Æ¤âµ®½Å¤Ê¹ñºÝÉñÂæ¤Ç¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ò½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¡×¤È´üÂÔ¤ò¹þ¤á¤¿¡£