三菱総合研究所<3636.T>はマドを開けて上放れ、年初来高値を更新している。同社は１０日の取引終了後、２５年９月期の連結業績予想について経常利益をこれまでの７５億円から８８億円（前期比８．０％増）、最終利益を４１億円から５７億円（同１３．９％増）に引き上げたと発表した。各利益がこれまでの減益予想から一転して増益予想となり、評価された。



売上高は据え置いた。シンクタンク・コンサルティングサービス部門は官公庁からの好調な受注などを背景に高い稼働率を維持。人員の再配置や経費抑制などの効果の発現や、持ち分法投資利益の増加を見込む。ＩＴセグメント部門は不採算案件が収束する見通しになっていることに加え、経費の圧縮が進み、利益率が改善する。そのほか、同社は保有する株式の一部売却に伴う特別利益も計上する。



出所：MINKABU PRESS