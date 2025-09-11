外為サマリー：一時１４７円２０銭台に軟化、日米金利差の縮小を意識 外為サマリー：一時１４７円２０銭台に軟化、日米金利差の縮小を意識

１１日の東京外国為替市場のドル円相場は、午前１０時時点で１ドル＝１４７円４６銭前後と前日の午後５時時点に比べ４銭程度のドル安・円高となっている。



１０日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１４７円４６銭前後と前日に比べ５銭程度のドル高・円安で取引を終えた。米８月卸売物価指数（ＰＰＩ）が低調な結果となったことで一時１４７円１３銭まで軟化したが、その後は持ち高調整とみられるドル買い・円売りが入り持ち直した。



ただ、前日に米長期金利が低下したことがドルの重荷となっており、この日の東京市場のドル円相場は軟調にスタート。日米金利差の縮小を意識したドル売り・円買いが出やすく、午前８時３０分ごろには１４７円２８銭をつける場面があった。とはいえ、今晩に米８月消費者物価指数（ＣＰＩ）の発表や欧州中央銀行（ＥＣＢ）理事会を控えて一方向には持ち高を傾けにくく、ドル売り一巡後は下げ渋る動きとなっている。



ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．１６９４ドル前後と前日の午後５時時点に比べて０．０００７ドル程度のユーロ安・ドル高。対円では１ユーロ＝１７２円４６銭前後と同１５銭程度のユーロ安・円高で推移している。



出所：MINKABU PRESS