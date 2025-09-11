＜みんかぶ・個人投資家の予想から＞＝「買い予想数上昇」２位にパーク２４ ＜みんかぶ・個人投資家の予想から＞＝「買い予想数上昇」２位にパーク２４

「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１１日午前１０時現在で、パーク２４<4666.T>が「買い予想数上昇」で２位となっている。



同社は８日、カーシェアリングサービス「タイムズカー」の料金体系を１２月１日から一部変更すると発表。これによる需要増や稼働率の向上などの期待感が買い予想数上昇につながっているようだ。



今回の変更により、タイムズカーの利用料金は利用時間にかかわらず、全ての利用において時間料金と距離料金の合算（オプションなどは別途）になるほか、タイムズカー会員向けプログラムである「タイムズカープログラム」のステージに応じて設定していた個別の時間料金の特典を廃止し、料金体系を分かりやすく改定。加えて、時間料金による全ての利用において最大で走行距離２０キロ分の距離料金を減免するとともに、タイムズカープログラムのステージ特典である距離料金割引をステージ４に加え、ステージ３にも適用するとしている。



出所：MINKABU PRESS