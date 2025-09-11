もはや街中でも着用できるファッションアイテム! ユベントスが新3rdユニフォームをお披露目
ユベントスとアディダスは10日、2025-26シーズンに着用するサードユニフォームを発表した。
今回は地元文化の象徴であるピエモンテ州のブドウ畑からインスピレーションを得ているという。ブラックをベースとしたVネックのデザインで、アディダスのトレフォイルロゴ(三つ葉)やユベントスのゼブラエンブレムが配置されている。クラブは公式サイトで次のように紹介した。
「ブドウの色に着想を得たエレガントなグラフィックが、繊細にユニフォーム全体に展開され、ブラック、ボルドー、ダークグリーンのコンビネーションがそれを引き立てている」
「その結果、エレガンスとモダンを融合させたユニフォームが誕生した。今シーズン、ピッチ上でのスタイルの宣言が、ファンにとっては街中でもスタンドでも着こなせるファッションアイテムへと進化した」
新サードユニフォームはユベントスの公式オンラインストアや各店舗で販売されている。
