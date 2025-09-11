フランクフルト堂安律が今季最初のクラブ月間MVPに選出! 加入後3試合で4ゴール1アシスト
フランクフルトは10日、日本代表MF堂安律が8月度の「プレーヤー・オブ・ザ・マンス」に選出されたことを発表した。
堂安は今夏にフライブルクから完全移籍で加入すると、8月17日のDFBポカール1回戦エンガース戦(○5-0)で公式戦デビューを果たし、いきなり2ゴールを記録。30日のブンデスリーガ第2節ホッフェンハイム戦(○3-1)では全得点に絡む2ゴール1アシストの活躍を見せ、公式戦3連勝スタートに大きく貢献した。
見事な結果を残し、文句なしで今季最初のクラブ月間MVPに選ばれた堂安。好調のまま今月のアメリカ遠征に臨む日本代表に招集されたが、7日のメキシコ代表戦(△0-0)にスタメン出場した後、クラブ事情で代表を離脱した。フランクフルトは12日のブンデスリーガ第3節でレバークーゼンのホームに乗り込む予定となっている。
今シーズン最初のプレイヤー・オブザ・マンスは我らが #堂安律 選手に#ホッフェンハイム 戦での2️⃣ゴール1️⃣アシストの大活躍などで納得の選出に
⚡ powered by @MainovaAG #SGE | #アイントラハト | #フランクフルト pic.twitter.com/ShvXtIC821