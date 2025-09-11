三桜工が急動意、データセンター増設ラッシュでサーマルソリューション技術に期待

三櫻工業<6584.T>が急動意、一時８％を超える上昇で９００円台半ばまで水準を切り上げる場面があった。生成ＡＩの普及が急速に進むなか、世界的なデータセンター増設需要が顕在化している。光ファイバーや光コネクターなどインフラ面で必須となる物理的なニーズを背景に、電線株を筆頭とする周辺メーカーの株価を刺激しているが、中期的なランニングコストとして電力への膨大な需要も今後さらに浮き彫りとなりそうだ。電力消費と合わせて注目される案件として発熱問題があり、これに対応する技術もデータセンターのキャパシティを強化する過程で大きな課題となっている。そのなか、同社はサーマルソリューション（水冷システム）で先駆しており、データセンター普及の関連有力銘柄として浮上している。同社のサーマルソリューションはスーパーコンピューター「富岳」でも採用実績があり、その実力は証明されている。株価指標面ではＰＢＲが０．７倍台で解散価値を２割以上下回っており、増配や自社株買いなど株主還元への期待も根強い。



出所：MINKABU PRESS