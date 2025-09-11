サッカーの元日本代表DF槙野智章氏（38）が11日までに自身のインスタグラムを更新。J1浦和からベルギー2部ベールスホットへ移籍した元日本代表MF原口元気（34）との2ショットを披露した。

浦和は5日、原口が海外移籍を前提とした手続きと準備のため、チームを離脱すると発表。ベールスホットは8日、原口の獲得を発表した。浦和や日本代表で共にプレーした槙野氏は「若い頃から注目されてきた元気も、気づけば34歳。身体だけじゃなく、精神的にも大きく立派に成長しました」と書き出すと、原口と自身の2ショットをアップ。

「グレープフルーツサワーを絞ってくれたり、エレベーターで『開く』ボタンを押してくれたり、ご飯のあとに『ご馳走様でした』と言える。そんな小さな気遣いができるようになり、ついには5万人の前で堂々と挨拶もできるようになった。その姿を見て、心から嬉しく思いました」と振り返った。

最後には「そして今回は『今から行ってきます！』と空港に向かう前にわざわざ会いに来てくれた。夢に向かって頑張る姿を、これからもずっと応援してるで！」などとエールを送った。

槙野氏の投稿に、フォロワーからは「かっこいい」「いいね」「元気くん、頑張ってね」「本当の兄弟みたい 素敵すぎる」「二人の関係性に涙」「この2ショット最高です」といった反響が寄せられている。