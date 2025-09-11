【専門家の目｜太田宏介】アメリカ戦を総括した

日本代表は9月9日（現地時間、日本時間10日）、米オハイオ州Lower.comフィールドで行われた国際親善試合でアメリカ代表と対戦し0-2で敗れた。

元日本代表DF太田宏介氏がこの試合を総括した。（取材・文＝FOOTBALL ZONE編集部）

6日に行われたメキシコ戦から先発全員を入れ替えた日本代表は、前半30分に右サイドを崩されてFWアレックス・センデハスに先制ゴールを許すと、後半19分にもFWフォラリン・バログンに追加点を許して0-2で敗れた。

「試合の入りは悪くなかったと思います。割とサイド中心にチャンスも作っていた」としつつ、「メンバーが大きく変わって難しい部分もあったと思います。トータルで見たらもちろん内容にしてもメキシコ戦に比べて力不足感が否めないなかで僕はすごくいいトライができたと思ってる」と解説した。

その例として「前田大然を左で試すとか、今しかできないことをワールドカップ予選でやってた国とは違う、レベルの高い相手に対してかつアウェーの雰囲気でできたのは良かったと思います。アメリカ戦にしても、これまでになかったミドルを小川選手が打ったり、ああいうトライも非常に良かったと思います。今どれだけ叩かれても大事なのは来年、1年後なんで。それこそメキシコ戦、アメリカ戦とプレスの強度、連動はやっぱり普段やってないメンバーなんでボランチをどう捕まえに行くかとか、難しさはあったと思う。でもこういう経験を強い相手に対して今のうちにやれるのは後々のことを考えたらすごくいい経験になると思う。だから中2日で移動もあって、メンバーを変えないといけないなかで、森保監督が思い切って選手を使ってトライできたのはとてもいい。ここから10月にブラジル戦が控えてますけど選手にとってはめちゃめちゃいい経験になると思いますね」と、今でこそできることや森保監督の采配に注目し持論を展開した。（FOOTBALL ZONE編集部）