辻ちゃん長女・希空（のあ）、手作りメロンパンの出来栄えに反響続々「可愛すぎて食べるのもったいない」「お店で売れるレベル」
【モデルプレス＝2025/09/11】タレントの杉浦太陽と辻希美の長女・希空（のあ）が10日、自身のお菓子用Instagramを更新。手作りしたメロンパンを公開し、反響が寄せられている。
【写真】辻ちゃん長女「センス抜群」と話題の手作りメロンパン
希空は「カメロンパン」と手作りパンへの挑戦を公開。木のトレーに並べられた赤と緑の2色のメロンパンは、頭と手足の部分が表現されたカメの形に仕上がっており、焼き上がりまでの過程を載せている。
この投稿に、ファンからは「可愛すぎて食べるのもったいない」「お店で売れるレベル」「クオリティ高い」「センス抜群」「上手すぎる」「ほっこり」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】辻ちゃん長女「センス抜群」と話題の手作りメロンパン
◆辻希美の長女・希空“カメロンパン”作りに挑戦
希空は「カメロンパン」と手作りパンへの挑戦を公開。木のトレーに並べられた赤と緑の2色のメロンパンは、頭と手足の部分が表現されたカメの形に仕上がっており、焼き上がりまでの過程を載せている。
この投稿に、ファンからは「可愛すぎて食べるのもったいない」「お店で売れるレベル」「クオリティ高い」「センス抜群」「上手すぎる」「ほっこり」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】