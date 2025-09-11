見つけたらラッキー！？【グローバルワーク】1枚でコーデ完成♡「着映えワンピ」

忙しい朝や予定が重なる日にも頼れそうなのが、【グローバルワーク】の「着映えワンピ」。ウォッシュ加工が効いた風合いがこなれた雰囲気を演出してくれそう。合わせ方次第で雰囲気を変えられそうなのもおすすめポイントです。一部店舗限定だからこそ、出会えたら即チェックしたい一着。普段のコーデに迷ったとき、頼もしい存在となってくれるかも。

軽いデニムで晩夏も活躍！ バルーンシルエットが今っぽい

【グローバルワーク】「エアリーリラックスデニムワンピース」\6,990（税込）

スタッフさんが「一枚でコーデが完成 & 着映えする」とおすすめするワンピースは、忙しい朝に頼れる存在になりそう。シンプルに着るだけで洒落た雰囲気が手に入り、休日のお出かけにも活躍しそうです。公式オンラインストアによると「軽くて涼しいデニム」素材とのことで、まだ暑さの残る晩夏も快適に過ごせそう。裾を絞ればふんわりバルーンシルエットに変化し、気分やシーンでアレンジが楽しめます。

落ち着きのあるグレーケミカルで、上品リラックスを楽しめる

こちらのスタッフさんからは「着るだけで体型カバーでき、サラサラした素材で着心地楽ちんです」との声が。気になる部分をさりげなく隠してくれそうなゆったりシルエットは、大人世代にもうれしいポイント。落ち着いた「グレーケミカル」のカラーなら、カジュアルすぎずシックにまとまり、シャツ合わせで上品さもキープできそうです。

低身長さんもOK！ こなれ感高まるブラウンケミカルも

「153cmの私は肩のアジャスターを1番短くして着ています」とスタッフさん。肩紐で長さを調節できるので、低身長さんもバランスよく着られそうなのが魅力です。すっきりとしたVネックラインが顔まわりをシャープに見せてくれそうなのもポイント。ヴィンテージライクな「ブラウンケミカル」の色味なら、Tシャツ合わせでも大人っぽく仕上がりそうです。

ポケット付きで便利！ 洗えて涼しい機能派なところも優秀

両サイドにはラウンドポケット付きで実用性も高そう◎ さらにマシンウォッシャブル仕様でお手入れが簡単そう。接触冷感素材だから晩夏から秋も心地よく過ごせそうです。羽織りに半袖ジャケットを合わせれば、きれいめな雰囲気にもシフトできそう。着映えに加え、日常に寄り添う機能性まで備えた優秀ワンピといえそうです。

※すべての商品情報・画像はand ST出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Sara.K