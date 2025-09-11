9月11日は「公衆電話の日」です。1900年9月11日に、東京の新橋駅と上野駅の駅構内に日本初の自動公衆電話が設置されたことに由来しています。スマホの普及により、市街地では公衆電話を見掛ける機会が減っており、SNS上では「今の子どもは公衆電話の使い方を知らないと聞きました」「公衆電話の使い方を覚えているか不安」などの声が上がっています。公衆電話の使い方について、NTT東日本（東京都新宿区）が公式サイトで紹介しています。

NTT東日本は公衆電話の使い方について、次のように紹介しています。

【緊急通報ボタン（赤いボタン）がない公衆電話】

■電話のかけ方

（1）受話器を上げると受話口から発信音（ツー）が聞こえる。

（2）硬貨かテレホンカードを投入する。停電時、テレホンカードは利用不可。

（3）ダイヤルする。

■緊急通話（110、118、119）のかけ方

（1）受話器を上げると受話口から発信音（ツー）が聞こえる。

（2）110、119などをダイヤルする。

【緊急通報ボタン（赤いボタン）がある公衆電話】

■電話のかけ方

（1）受話器を上げる。

（2）硬貨かテレホンカードを投入すると受話口から発信音（ツー）が聞こえる。停電時、テレホンカードは利用不可。

（3）ダイヤルする。

■緊急通話（110、118、119）のかけ方

（1）受話器を上げ、「緊急通報ボタン（赤いボタン）」を押すと、受話口から 発信音（ツー）が聞こえる。

（2）110、119などをダイヤルする。

なお、緊急電話をかける場合、硬貨やテレホンカードは不要です。