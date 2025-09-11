¡ÚÃË»Ò¥Ð¥ì¡¼¡Û¥»¥Ã¥¿¡¼ÂçÂð¿¿¼ù¤Ï¥Á¡¼¥à¤ò¾¡¤¿¤»¤ë¤¿¤á¤Ë²æ¤òÍÞ¤¨¤ë¡¡üâ¶¶Íõ¤Ë¤â¡ÖËÜÅö¤Ë¹¥¤¤Ê¥Ü¡¼¥ë¤òÍ×µá¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
ÃË»Ò¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÆüËÜÂåÉ½
ÂçÂð¿¿¼ù¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡¡Á°ÊÔ¡Ú¸¬µõ¤Ê"²¦¼Ô¤Î¥»¥Ã¥¿¡¼"¡Û
¡¡ÂçÂð¿¿¼ù¡Ê30ºÐ¡¿ÆüËÜÀ½Å´ºæ¥Ö¥ì¥¤¥¶¡¼¥º¡Ë¤Ï¡¢ÆüËÜÃË»Ò¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë³¦¶þ»Ø¤Î¥»¥Ã¥¿¡¼¤Ç¤¢¤ë¡££Ö¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï£´Ç¯Ï¢Â³¤Î¥Ù¥¹¥È£¶¡¢2023¡Ý2024¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤ÏMVP¤â¼õ¾Þ¡£SV¥ê¡¼¥°£±Ç¯ÌÜ¤â¡¢¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¥µ¥ó¥Ð¡¼¥ºÂçºå¤òÅ·¹ÄÇÕ¡¢¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×Í¥¾¡¤ËÆ³¤¤¤¿"²¦¼Ô¤Î¥»¥Ã¥¿¡¼"¤À¡£
ÆüËÜ¤Î»ÊÎáÅã¤òÃ´¤¦ÂçÂð¡¡photo by Î©¾¾¾°ÀÑ
¡¡¤â¤Ã¤È¤â¡¢Èà¤Ïñá¡Ê¤ª¤´¡Ë¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤¬¤Ê¤¤¡£
¡Ö³Î¤«¤Ë"Í¥¾¡¤·¤¿¥Á¡¼¥à¤Î¥»¥Ã¥¿¡¼"¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡ØÃ¯¤¬¥È¥¹¤ò¾å¤²¤Æ¤â¡¢¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤ÏÍ¥¾¡¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬ËÜ¿´¤Ç¤¹¡£¤¢¤ì¤À¤±¥¹¥Ñ¥¤¥«¡¼¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡£ËÍ¤¬¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¤ËÆþ¤Ã¤¿¤ª¤«¤²¤Ç¡¢Í¥¾¡¤Î·Ð¸³¤ò¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿´¶³Ð¤Ç¤¹¡£
¡¡¼«Ê¬¤Ï¥¹¥Ñ¥¤¥«¡¼¤ËÀ¸¤«¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥»¥Ã¥¿¡¼¤À¤·¡¢¤½¤ì¤Ï½êÂ°¥Á¡¼¥à¤Ç¤â¡¢ÂåÉ½¤Ç¤âÆ±¤¸¡£¤¤¤¤¥¹¥Ñ¥¤¥«¡¼¤¬¤¤¤ë¤«¤é¡¢¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤¹¡×
¡¡ÂçÂð¤Ï¸¬µõ¤¹¤®¤ë¸ÀÍÕ¤ò¸ý¤Ë¤·¡¢¥Ñ¡¼¥Þ¤ò¤«¤±¤¿Á°È±¤ò±¦¼ê¤Ç¤«¤¾å¤²¡¢¾®¤µ¤¯¾Ð¤ß¤ò±Ì¤é¤·¤¿¡£
¡¡¥»¥Ã¥¿¡¼ÂçÂð¤Î¼ÂÁü¤È¤Ï¡½¡½¡©
¡¡¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥º¥ê¡¼¥°2025¡¢ÆüËÜ¥é¥¦¥ó¥É¤Î¥¢¥á¥ê¥«Àï¤Ç¤Î¤³¤È¡£
¡¡£±¡¢£²¥»¥Ã¥È¤ò¼è¤Ã¤¿¸å¤Î£³¥»¥Ã¥ÈÌÜ¡¢ÂçÂð¤Ï22¡Ý22¤Î¾ìÌÌ¤Ç¥³¡¼¥È¤ËÆþ¤ê¡¢¤¹¤«¤µ¤º¥ì¥Õ¥È¤Î郄¶¶Íõ¤ØÄã¤¤ÃÆÆ»¤Î¥È¥¹¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¥¢¥ó¥À¡¼¥Ñ¥¹¤Ç¤Ä¤Ê¤®¡¢´ÖÀÜÅª¤ËÆÀÅÀ¤ËÍí¤à¤È¡¢ºÇ¸å¤Ï¾¡Íø¤ò·è¤á¤ë郄¶¶¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥¿¥Ã¥¯¤â¤ªÁ·Î©¤Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£·è¾¡¥é¥¦¥ó¥É¿Ê½Ð¤Ø¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Î»Å»ö¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡Ö¼«Ê¬¤¬¿®ÍÑ¤Ç¤¤ë¤È¤³¤í¤Ë¾å¤²¤¿¤À¤±¤Ç......ÀµÄ¾¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢£±ËÜÌÜ¤Î¥ì¥Õ¥È¤Î¥È¥¹¤Ï¥ß¥¹¤Ç¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤Ç¤Ï"Äã¤¯¤Ê¤ê¤¹¤®¤¿"¤È»×¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ç¡Ê¥Ö¥í¥Ã¥¯¤¬¡Ë¿¶¤ì¤Æ·è¤Þ¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¡×
¡¡ÂçÂð¤ÏÀµÄ¾¤À¤Ã¤¿¡£¿¿ÌÌÌÜ¤Ç¡¢À¿¼Â¤Ê°õ¾Ý¤ò¶¯¤¯¤·¤¿¡£
¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÆÀÅÀ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿"±¿"¤âÂç»ö¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê¥í¥é¥ó¡¦¥Æ¥£¥ê¡Ë´ÆÆÄ¤â¡Ø¾¡¤Ä¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê£²¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¤Î±¿¤ò¤É¤¦¤Ä¤«¤ß¼è¤ë¤«¡£¤½¤ì¤¬¤Ä¤«¤ß¼è¤ì¤Ê¤¤¤È¾¡Íø¤Ç¤¤Ê¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¤º¤Ã¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ÏÆü¤´¤í¤«¤é¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£±¿¤ò¤Ä¤«¤à¤¿¤á¡¢¤¢¤¤é¤á¤Ê¤¤»ÑÀª¤òËº¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ú郄¶¶Íõ¤È¤Î¥³¥ó¥Ó¤ÎÀºÅÙ¤¬¥¢¥Ã¥×¡Û
¡¡ºò¥·¡¼¥º¥ó¤ÎSV¥ê¡¼¥°¡¢ÂçÂð¤Ï郄¶¶¤È¥³¥ó¥Ó¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¿¡£¤½¤ÎÀÚâøÂöËá¤¬¡¢ÂåÉ½¤Ç¤â¼Â¤ò·ë¤Ó¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£±¿¤â¼ÂÎÏ¤Ë¤Ê¤ë¤Û¤É¤Ë¡¢¤À¡£
¡Ö¥·¡¼¥º¥ó½øÈ×¤Ï£²¿Í¤È¤â¡¢±óÎ¸¤·¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢"¾¯¡¹°¤¯¤Æ¤â·è¤Þ¤ì¤ÐOK"¤Ç½ª¤ï¤é¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¡Ø¼«Ê¬¤¬¤Ê¤ó¤È¤«¤¹¤ë¤«¤é¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¡Ê郄¶¶¡ËÍõ¤Î¥¹¥¿¥ó¥¹¤Ç¤¹¤·¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¼«Ê¬¤Ï¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤â¤Ã¤È¤¦¤Þ¤¯²ó¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¾¡¤Á¤¿¤¤¤«¤é¡¢¡ØËÜÅö¤Ë¹¥¤¤Ê¥Ü¡¼¥ë¤òÍ×µá¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ù¤Ã¤ÆÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤«¤é¡¢¤À¤ó¤À¤ó¤È¡Ø¤³¤Î»þ¤Ï¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¤³¤¦¤¤¤¦¥È¥¹¤ò¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥³¥ó¥Ó¤¬¹ç¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿»þ´ü¤¬¡¢º£¤Ï¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤ª¤«¤²¤Ç¡¢ÅÚÃÅ¾ì¤Ç¤âÀÑ¶ËÅª¤ËÂ®¤¤¥Ñ¥¤¥×¤ò»È¤¨¤ë¤·¡¢¥Ï¥¤¥»¥Ã¥È¤Ç¤âÇ¤¤»¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¡×
¡¡ºòÇ¯12·î¡¢Å·¹ÄÇÕ¤Ç£²¿Í¤Î¥³¥ó¥Ó¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÀºÅÙ¤Ï³ÊÃÊ¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¡£郄¶¶¤âÆ±¤¸¤³¤È¤òÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¡¢ÂçÂð¤Î¤Û¤¦¤¬¡¢Í¥¾¡¤è¤ê¤â¤½¤Î²áÄø¤ËÌÜ¤¬¸þ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÅ·¹ÄÇÕ¤«¤éÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Âç²ñ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢½ù¡¹¤Ë¥³¥ó¥Ó¤¬¤è¤¯¤Ê¤ë´¶³Ð¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤Î¤Ê¤«¤Ç¤Ï¡¢1»î¹çÌÜ¤«¤é·è¾¡¤Þ¤Ç¤Ç¡¢Íõ¤È¤Î¥³¥ó¥Ó¤ÎÀºÅÙ¤Ï¤¹¤´¤¯¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡ÂçÂð¤Ï½À¤é¤«¤¤À¼¤Ç¸À¤Ã¤¿¡£¥»¥Ã¥¿¡¼¤Ï¼ÂÄ¾¤Ë¥È¥¹¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¤·¤«¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤ÏÃÏÆ»¤Êºî¶È¤À¤í¤¦¡£
¡¡·ë¶É¤Î¤È¤³¤í¡¢£³Ëç¥Ö¥í¥Ã¥¯¤¬Íè¤Æ¤âÅÀ¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤éOK¤Ç¡¢1Ëç¤ÇÂÇ¤¿¤»¤Æ¤â·è¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤éÈãÈ½¤ò¼õ¤±¤ë¡£¤½¤ì¤¬¥»¥Ã¥¿¡¼¤Î°ø²Ì¤Ç¡¢ÃúÇ«¤Ëºî¤ê¾å¤²¤Æ¤â»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢¾¯¤·¤Ç¤â¼ê¤òÈ´¤±¤ÐÊó¤¤¤ò¼õ¤±¤ë¡£¥×¥í¥»¥¹¤ËË×Æ¬¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤Î¤À¡£
¡Ö¥»¥Ã¥¿¡¼¤Ï¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¹¤®¤Æ¡¢¹Í¤¨¤¹¤®¤ë¤È¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤ËÆ¯¤¯¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¤Ç¤â¡¢¹Í¤¨¤Ê¤¤¤Î¤ò¤ä¤á¤Ê¤¤¤«¤é¤³¤½¡¢¤¤¤¤Êý¸þ¤Ë¸þ¤¯¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ......¥á¥ó¥¿¥ë¤â±Æ¶Á¤·¤Þ¤¹¡£¥á¥ó¥¿¥ë¤¬¤¤¤¤¾õÂÖ¤Î»þ¤Ë¹Í¤¨Â³¤±¤ë¤È¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÈ¯ÁÛ¤¬½Ð¤Æ¡¢¡Øº£Æü¤Ï³Ú¤·¤¤¡£¤Ç¤¤½¤¦¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¥á¥ó¥¿¥ë¤¬¤è¤¯¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç¡Ø¤ä¤Ð¤¤¡¢¹Í¤¨¤¹¤®¤Æ¤ë¡Ù¤Ã¤Æ¤Ê¤ë¤È¡¢½éÊâÅª¤Ê¥×¥ì¡¼¤â¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡Åú¤¨¤ò¤³¤¸¤é¤»¤ë¤Û¤É¤Ë¡¢¹Í¤¨È´¤¯¡£¤½¤ì¤¬¥»¥Ã¥¿¡¼¤ÎËÜÊ¬¤À¤í¤¦¡£Èà¼«¿È¡¢¼«¤é¤ò¤½¤¦Î§¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë±Ç¤Ã¤¿¡£¡ÚºÇ½é¤Ï¥»¥Ã¥¿¡¼¤ò¤ä¤ê¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Û
¡¡ÂçÂð¤¬¥»¥Ã¥¿¡¼¤ò»Ï¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢Ãæ£³¤ÎJOC¥¸¥å¥Ë¥¢¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¥«¥Ã¥×¡ÊÁ´¹ñÅÔÆ»ÉÜ¸©ÂÐ¹³¤Ç¡¢¾Íè¤Î¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯Áª¼ê¤òÈ¯·¡¤¹¤ë¡Ë¤À¤È¤¤¤¦¡£¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë°ì²È¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Æ£·ºÐ¤«¤é»Ï¤á¡¢¤º¤Ã¤È¥¹¥Ñ¥¤¥«¡¼¤À¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë¡¢ºÇ½é¤Ï¡Ö¤ä¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£³Ú¤·¤¯¤Ê¤¤¡×¤¬Àè¹Ô¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¿ÈÄ¹¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¾å¤Ë¹Ô¤¯¤Ê¤é......¡×¤È¤¤¤¦¼þ°Ï¤ÎÀ¼¤Ë½¾¤Ã¤¿¤¬¡¢ºÇ½é¤Ï¤·¤Ã¤¯¤ê¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¡¢¿¿¤ÃÀè¤Ë¥»¥Ã¥¿¡¼¤¬¤ä¤ê¶Ì¤Ëµó¤²¤é¤ì¤ë¤Î¤â·ù¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¹â¹»¤Î»þ¤Ï¤¤Ä¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ç¤â¡¢»Ò¤É¤â¤Î»þ¤Ë½÷»Ò¥Ð¥ì¡¼¤ò¤è¤¯¸«¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ê¤¼¤«¡Ê¸µÂåÉ½¥»¥Ã¥¿¡¼¤Î¡ËÃÝ²¼¡Ê²Â¹¾¡Ë¤µ¤ó¤ËÌÜ¤¬¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£»î¹ç¤Î¥Æ¥ì¥ÓÊüÁ÷¤¬¤¢¤ë¤È²ÈÂ²¤ß¤ó¤Ê¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢ÃÏ¸µ¤Ë£Ö¥ê¡¼¥°¤Î¥Á¡¼¥à¤¬Íè¤¿»þ¤Ï¡¢ÃÝ²¼¤µ¤ó¤Î»î¹ç¤ò´Ñ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤·......¡×
¡¡ÂçÂð¤ÏÍ¥¤·¤¤À¼¤Ç¸À¤¦¡£¤½¤ì¤â±ï¤À¤Ã¤¿¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£Çú¤¼¤ë¤è¤¦¤Ê»×¤¤¤òÈ¯»¶¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¥¹¥Ñ¥¤¥«¡¼¤Ï¡¢¹â¹»¡¢Âç³Ø¤Ç¤½¤Î»×¤¤¤ò¤®¤å¤Ã¤È²¡¤·¹þ¤á¡¢"¥»¥Ã¥¿¡¼¤Ë¤Ê¤í¤¦"¤ÈÅØ¤á¤¿¡£
¡Ö¥¹¥Ñ¥¤¥«¡¼µ¤¼Á¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢ËÜÅö¤Î¤È¤³¤í¤ÏÌÜÎ©¤Á¤¿¤¤À³Ê¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡Èà¤Ï¤½¤¦Çò¾õ¤·¡¢¤³¤¦Â³¤±¤¿¡£
¡Ö¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤À¤È¥»¥Ã¥¿¡¼¤Ï¤¦¤Þ¤¯²ó¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¼«Ê¬¤ò»¦¤·¤Æ¤Ç¤â¡¢À³Ê¤òÊÑ¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¡Ø¼«Ê¬¤¬¡Ù¤Ã¤Æ²æ¤¬½Ð¤Á¤ã¤¦¤È¡¢¥¹¥Ñ¥¤¥«¡¼¤Î¤³¤È¤ò»×¤¨¤Ê¤¤¥È¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¥»¥Ã¥¿¡¼¤Ï"²¼¤Ë²ó¤Ã¤Æ»Ù¤¨¤ë"¡¢¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤¦¤¤¤¦À³Ê¤Ç¤¢¤ë¤Ù¤¡£¥¹¥Ñ¥¤¥«¡¼¤ò¤É¤¦µ±¤«¤»¤ë¤Î¤«¤ò¹Í¤¨¤ë¤Î¤¬¡¢°ìÈÖÂç»ö¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡¤½¤ì¤æ¤¨¡¢¼«Ê¬¤Î¤Ê¤«¤Ë½É¤·¤¿¥¹¥Ñ¥¤¥«¡¼¤Î¿´¤òÍÞ¤¨¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë»þ¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡Ö¤½¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡ÂçÂð¤Ï¤½¤¦Åú¤¨¤Æ¾Ð¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎáÖ¡Ê¤¦¤º¡Ë¤¤â¡¢Èà¤Î°ìÉô¤À¡£
¡Ê¸åÊÔ¡§ÂçÂð¿¿¼ù¤¬¸ì¤ëÆüËÜÂåÉ½¥»¥Ã¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤Î³Ð¸ç¡Ö¼«Ê¬¤¬´ØÅÄ¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¡×¡ä¡ä¡Ë
¡Ú¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡Û
¢¡ÂçÂð¿¿¼ù¡Ê¤ª¤ª¤ä¡¦¤Þ¤µ¤¡Ë
1995Ç¯£´·î23Æü¡¢Ä¹ºê¸©½Ð¿È¡£178cm¡£¥»¥Ã¥¿¡¼¡£ÆüËÜÀ½Å´ºæ¥Ö¥ì¥¤¥¶¡¼¥º½êÂ°¡£ÂçÂ¼¹©¶È¹â¹»£±Ç¯»þ¤Ë½Õ¹â¥Ð¥ì¡¼Í¥¾¡¡£U¡Ý18¡¢U¡Ý21¡¢U¡Ý23¤ÈÀ¤ÂåÊÌÂåÉ½¤ò·Ð¸³¤·¡¢Åì°¡Âç³Ø¤«¤é¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¥µ¥ó¥Ð¡¼¥º¡Ê¸½¡¦¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¥µ¥ó¥Ð¡¼¥ºÂçºå¡Ë¤ËÆþÃÄ¡£¥Á¡¼¥à¤ò£´ÅÙ¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ËÆ³¤¤¤¿¡£ºò¥·¡¼¥º¥ó½ªÎ»¸å¡¢ÆüËÜÀ½Å´ºæ¥Ö¥ì¥¤¥¶¡¼¥º¤Ø¤ÎÆþÃÄ¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£