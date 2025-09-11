【PlayStation Family アプリ】 世界各国で順次リリース

ソニー・インタラクティブエンタテインメントは、Android/iOS端末で利用できる「PlayStation Family アプリ」を世界各国で順次リリースする。

「PlayStation Family アプリ」は、プレイ時間の管理やゲームの年齢制限の設定など、プレイステーション 5およびプレイステーション 4で現在利用可能なペアレンタルコントロール機能の次のステップとして開発されたアプリ。アプリに対応するモバイル端末から、子どものプレイステーションでのゲーム体験を直接設定・管理できるようになる。本アプリには、子どものプレイ時間を管理するためのカスタマイズ可能な新機能が多数搭載されており、アクティビティーレポートの確認、子どもがプレイしているコンテンツの把握、追加プレイ時間の承認などをタップするだけで操作できる。

【PlayStation Family アプリ | 家族のゲーム体験をもっとシンプルに】

□「PlayStation.Blog」のページ

PlayStation Familyアプリの主な機能

使い方ガイド

わかりやすいガイドにより、PlayStation Familyアプリで子どものアカウント設定を簡単に行なえる。

リアルタイム通知

子どもがプレイしているゲームをリアルタイムで通知。子どもの追加プレイ時間や制限対象ゲームの利用リクエストの承認・却下、モバイル端末からのコミュニケーションなどで、最終的な判断を保護者が行なえる。

アクティビティーレポート

日次および週次のアクティビティーレポートをひと目で確認できる。保護者は子どものプレイ時間やアクティビティーに関する最新情報を把握できる。

プレイ時間の管理

曜日ごとにプレイ時間の制限を設定できる。子どもはゲーム機本体からプレイ時間の追加をリクエストでき、保護者はスマートフォンやタブレットからそのリクエストを承認または却下することができる。

利用限度額の管理

残高の追加、残高の確認、PlayStation Storeでの子どもによるコンテンツ購入に対する利用限度額（月間）の設定で、支出に関するアクティビティーを管理できる。

コンテンツ制限

ボタンを1回タップするだけで、年齢に応じたコンテンツを選択・設定できる。各年齢層に推奨される設定を自動適用するプリセットが組み込まれており、さらにすべての設定が個別にカスタマイズできるため、子ども一人ひとりに最適な環境を設定できる。

オンラインコミュニケーションの管理

プライバシー設定や子どもの交流・プレイ方法をカスタマイズできる。これにより、ソーシャル機能へのアクセスを管理することが可能となる。

※PlayStation Familyアプリは、世界各国で順次リリース。App StoreおよびGoogle Playにてダウンロード可能になります。

※PlayStation Familyアプリは、iOSバージョン14およびAndroid 8以降に対応しています。

(C)2025 Sony Interactive Entertainment Inc. All Rights Reserved.