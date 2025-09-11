¥ª¡¼¥¯¥ï Âçºå¡¦ºæ¤Ë22Ç¯¤Ö¤ê½ÐÅ¹ ÅÔ»Ô·¿Å¹¤Î»î¶âÀÐ¤Ë
¥ª¡¼¥¯¥ï¤Ï8·î30Æü¡¢ºæ»Ô±ØÁ°Å¹¡ÊÂçºåÉÜºæ»Ô¡Ë¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¡£Á´¼Ò¤Ç153Å¹ÌÜ¡¢ÉÜÆâ¤Ç¤Ï21Å¹ÌÜ¤È¤Ê¤ë¡£
JRºæ»Ô±Ø¤«¤éËÌÀ¾Ìó300m¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢2Ò·÷Æâ¤ÎÀ¤ÂÓ¿ô¤Ï1Ëü9000¡¢¿Í¸ý¤Ï4Ëü5000¿Í¡£»Ô¤¬Ãó¼Ö¾ì¤È¤·¤ÆÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¾ì½ê¤Ç¡¢¸ø¶¦»ÜÀßÍÑÃÏ³èÍÑ»ö¶È¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ½ÐÅ¹¤·¤¿¡£¼«Å¾¼ÖÀìÌçÅ¹¡Ê¥µ¥¤¥¯¥ë¥Ò¡¼¥í¡¼¡Ë¤È100±ß¥·¥ç¥Ã¥×¡Ê¥»¥ê¥¢¡Ë¤¬Æþ¤ë¡£
Ä¾±ÄÇä¾ìÌÌÀÑ¤Ï1500Ö¤Ç¡¢Ç¯¾¦¤Ï17²¯±ß¤òÍ½Äê¡£²¬ËÜÂçÊåÅ¹Ä¹¤Ï¡Ö3Ç¯¸å¤Ë20²¯±ß¤òÌÜ»Ø¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤à¡£ÁíÅê»ñ³Û¤ÏÌó17²¯5000Ëü±ß¡£¿©ÉÊ¤ÎÇä¾å¹½À®Èæ¤Ï97¡ó¤Ç¡¢¤½¤Î¤¦¤Á50¡ó¶¯¤òÀ¸Á¯¤¬Àê¤á¤ëÍ½Äê¡£
ÁÚºÚ¤ä¥Ù¡¼¥«¥ê¡¼¤ò¶¯²½¤·¡¢ÇÀ»ºÇä¾ì¤Ç¤ÏÅ¹¤ÇÈÎÇä¤¹¤ë²ÌÊª¤ò»È¤Ã¤¿¥¹¥¤¡¼¥Ä¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡£Å·Á³µû¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿µû²°¤Î¼÷»Ê¡¢ËÌ³¤Æ»»º¾®Çþ¤ò»È¤Ã¤¿ËÜ³Ê¥Ù¡¼¥°¥ë¤Ê¤É¡¢³Æ¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤ÇÆÈ¼«¤Î¾¦ºà¤òÅ¸³«¡£¼«¼Ò¥Ö¥é¥ó¥É¤ä¥Ë¥Á¥ê¥¦¤ò´Þ¤á¤¿PB¤ÎÇä¾å¹½À®Èæ¤Ï2¡Á3³ä¤ò¸«¹þ¤à¡£²¬ËÜÅ¹Ä¹¤Ï¡Ö±ØÁ°Î©ÃÏ¤Ç¥¿¥ï¡¼¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ä½»ÂðÃÏ¡¢Âç³Ø¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£Â¿ÍÍ¤Ê¤ªµÒÍÍ¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢»þÃ»¡¦Â¨¿©¥Ë¡¼¥º¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
ºæ»Ô¤Ø¤Î½ÐÅ¹¤ÏºæÈþ¸¶Å¹°ÊÍè¡¢22Ç¯¤Ö¤ê¡£Âç·¬¹°»Ì¼ÒÄ¹¤Ï¡Ö¤³¤Îµ¬ÌÏ¤ÎÅ¹¤Ë¤·¤Æ¤Ï¡¢¹â¤¤Çä¾åÌÜÉ¸¤òÎ©¤Æ¤¿¡£¤½¤ì¤¬¼Â¸½¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¿ôÇ¯Á°¤«¤é¸À¤Ã¤Æ¤¤¿¡¢ÅÔ»Ô·¿¾®·¿Å¹¤ÎÅ¸³«¤¬¸½¼ÂÌ£¤òÂÓ¤Ó¤Æ¤¯¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¸å¤Î»î¶âÀÐ¤È°ÌÃÖÉÕ¤±¤ë¡£