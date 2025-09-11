日本列島にのびる秋雨前線は11日(木)も引き続き停滞し、九州から東北の広い範囲で雨が降り、雷をともなって強まるところもありそうです。関東では、多いところで1時間に60ミリの非常に激しい雨が降るでしょう。

11日午前6時の天気図です。九州から北陸、関東北部にかけて前線がのびています。九州南部や四国には発達した雨雲がかかっています。

11日午後9時の予想天気図ですが、前線は引き続き西日本から東日本にかけて停滞する見込みです。

12日(金)には前線は不明瞭になりそうです。

停滞する前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込み、九州から東北にかけては大気の状態が非常に不安定になり、発達した雨雲がかかりそうです。

今後の雨と風の予想ですが、11日の日中は九州から東北にかけて雨の天気で、局地的に雷をともなって激しく降る見込みです。

11日は関東地方北部で1時間に60ミリ、関東地方南部で50ミリの非常に激しい雨の降るところがある見込みです。

【12日午前6時までに予想される24時間降水量（多い所）】

北海道地方 60ミリ

東北地方 60ミリ

関東甲信地方 120ミリ

北陸地方 60ミリ

東海地方 100ミリ

近畿地方 80ミリ

九州南部 180ミリ

11日は、西日本から東日本にかけて広い範囲で雨が降るでしょう。

関東では、北部を中心に雨が激しく降りそうです。

雨量が多くなると見込まれる関東地方北部では、土砂災害への警戒が必要です。