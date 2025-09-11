ミルクスイーツ専門店「あさぎり牛乳」の秋は『栗』が主役。“牛乳屋さんのモンブラン”は秋のご褒美に食べたい！
これからの季節は、ほっくりやさしい“栗”が主役のスイーツが気になりますよね。
牛乳屋さんのミルクスイーツ専門店「あさぎり牛乳」には、濃厚な栗が贅沢に楽しめる、秋限定モンブランスイーツが新登場。
9月15日（月・祝）から、あさぎり牛乳 東京・JR池袋駅北改札前店、神奈川・横浜ジョイナス店にて販売がスタートします。
「あさぎり牛乳」に秋限定モンブランスイーツが登場
「あさぎり牛乳」は、富士山麓・朝霧高原の牧場から直送されるフレッシュな牛乳をはじめ、牛乳のおいしさをダイレクトに伝えるミルクスイーツが楽しめる専門店です。
ミルクの濃厚な味わい感じるプリンやミルクサンドから、クッキーなどの焼き菓子まで、幅広くラインナップ。
旬の素材を使った季節限定フレーバーもお楽しみのひとつですよ。
この秋は、豊かなミルクの風味×国産栗の深いコクが重なる、特別な“モンブラン”スイーツがお目見えします。
秋のご褒美にぴったりな『モンブランケーキ』
「あさぎりモンブランケーキ」（税込756円）は、静岡・掛川産の栗がたっぷり練り込まれた濃厚モンブランペーストを、香ばしいアーモンド入りダックワーズ生地に重ねた贅沢仕立てです。
モンブランペーストは栗本来の美味しさと口どけを引き出すため、独自の太さを研究！
濃厚でありながら雑味のない、栗の芳醇な香りが広がるそうですよ。
また、モンブランの中央には1年間じっくり蜜漬けして熟成させた“渋皮栗”が丸ごと1粒入っているのもポイント。
“牛乳屋さんのモンブラン”は、秋のご褒美にぴったりですよね。
『ふんわりパンケーキサンド』もモンブラン仕立てに
1日に1000個を販売する人気アイテム『ふんわりパンケーキサンド』には、秋限定モンブランフレーバーがお目見えです。
「ふんわりパンケーキサンド（モンブラン）」（税込300円）は、ふんわり焼きあげたやさしい食感のスポンジ生地に、濃密な栗餡＆あさぎりバターを合わせた特製マロンクリームをたっぷりサンド。
ミルクのコクと栗のまろやかな甘みが重なり合う、秋ならではの贅沢な味わいを堪能してくださいね。
いずれも9月15日（月・祝）から、あさぎり牛乳 JR池袋駅北改札前店、長期催事の横浜ジョイナス店にて販売がスタート。
秋のご褒美や手土産をお探しの人は、チェックしてみてはいかがでしょう。
■あさぎり牛乳 JR池袋駅 北改札前店
住所：東京都豊島区南池袋1-28-1 B1F改札外 北通路改札正面
営業時間：10:00〜21:00
■あさぎり牛乳 横浜ジョイナス店
住所：神奈川県横浜市西区南幸1-4 ダイヤキッチン内
期間：開催中〜2026年1月31日（土）
営業時間：10:00〜21:00
あさぎり牛乳公式サイト
https://www.asagiri-milk.jp/sweets/
参照元：朝霧乳業株式会社 プレスリリース
