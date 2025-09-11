PUMA、国内限定の新作スパイク「ジャパンリミテッドパック」を発表！水墨画から着想を得た唯一無二のデザイン

プーマジャパンは11日、スピードを追求した『ウルトラ 6 アルティメット』とフィット感を高めた『フューチャー 8 アルティメット』の両サッカースパイクをベースに、日本限定の特別仕様に仕上げた「ジャパンリミテッドパック」を発表した。

Puma Japan Limited Pack

「ジャパンリミテッドパック」は、日本ならではの美意識とフットボールのスタイルを表現したコレクション。

アッパーは洗練されたホワイトを基調とし、アウトソールには日本文化を象徴する「水墨画」から着想を得た唯一無二のデザインを採用している。

フューチャー 8 アルティメット HG/AG JPLE

「フューチャー」は、勝利への情熱と果敢に挑み続けるプレーを象徴する“赤”、そして「ウルトラ」は、試合の勝敗を分ける冷静さと、水の流れのように研ぎ澄まされたスピードを象徴する“青”をそれぞれメインカラーに採用。

ウルトラ 6 アルティメット HG/AG JPLE

“情熱”と“冷静”という相反する二つの要素を融合し、日本のフットボールの美学を凝縮した一足となっている。

「ジャパンリミテッドパック」は、Pumaストア大阪、Puma公式オンラインストア、Pumaアプリ、一部取扱い店舗にて、9月18日（木）10時より発売。

価格は、『フューチャー 8 アルティメット HG/AG JPLE』と『ウルトラ 6 アルティメット HG/AG JPLE』、いずれも23,100円（税込）となっている。