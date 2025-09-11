今田美桜がヒロインのNHK連続テレビ小説「あんぱん」（月〜金曜）の10日に放送された第118回の平均世帯視聴率が16・8％（関東地区）だったことが11日、ビデオリサーチの調べで分かった。平均個人視聴率は9・2％だった。番組最高は第68回の17・8％。

朝ドラ112作目で、「アンパンマン」の生みの親、漫画家やなせたかし（本名・柳瀬嵩）さんと小松暢さん夫妻の半生がモデルの物語で、戦前、戦中、戦後の時代を生き抜き、“逆転しない正義”を体現した「アンパンマン」を生み出すまでの愛と勇気の物語を描く。

主題歌はRADWIMPSの「賜物」（たまもの）。語りはNHK林田理沙アナウンサーが務める。

あらすじは、のぶ（今田美桜）は八木（妻夫木聡）の会社で子どもたちに「アンパンマン」の読み聞かせをすることに。だが、子どもたちは興味がないようで…。しばらくして、嵩（北村匠海）が監督を務めた映画「やさしいライオン」が公開され、好評を博す。

4年後、嵩は多忙だったが、八木の会社が発行している文芸誌「詩とメルヘン」の編集長も務めていた。そして嵩は、のぶが「アンパンマン」の読み聞かせを続けていることを知る。ある日、高知新報の東海林（津田健次郎）がのぶを訪ねてくる。