須藤功さん

半世紀にわたり、各地の人々の暮らしや、生活と結びついた郷土芸能を写真や文章で記録してきた。

航空自衛隊時代に写真の技術を身につけた。たまたま出かけた奥三河の「花祭（はなまつり）」を機に、芸能に魅せられた。日本各地を調査し「旅する巨人」と呼ばれた民俗学者の宮本常一に相談し、宮本が所長だった「日本観光文化研究所（観文研）」の一員になった。

北は礼文島から南は与那国島まで、ひと月の半分は調査の旅に出ることが多かった。電車とバス、あとは歩き。校舎の軒下で野宿をしたこともあった。撮った写真を宮本に見せると、厳しい目つきになった。「読める写真を撮れ」「芸術写真は撮るな」と言われた。「自分を主張するのではなく、語りかけてくる写真を撮れ、ということだったと思いますね」

本書では全国各地の神楽や田楽（でんがく）、田遊（たあそび）などの祭りを写真と文章で詳述しつつ、背後にある焼き畑や稲作、養蚕などの山村の暮らしを紹介した。稲作が難しく焼き畑中心にもかかわらず、米に関わる祭りを残す地域が目立つという。「根底にはお米を作りたい、食べたいという望みがあって、それを芸能を通して神に祈ったのだろう」と、当時の暮らしに思いを馳（は）せる。

畑を荒らす猪（いのしし）や鹿、熊が登場する芸能も多い。５０回は足を運んだという宮崎県の銀鏡（しろみ）神楽では、猪狩りの様子が再現されている。「獣を捕るのは、肉が主食のヒエやアワをおいしくし、栄養にもなったため。そんな生活が芸能に刻まれている」

宮本の没後、観文研から離れ、調査とともに、書籍の編集や出版を続けた。それらは『写真ものがたり 昭和の暮らし（全１０巻）』『大絵馬ものがたり（全５巻）』などにまとめた。８７歳になる今も、江戸後期の紀行家、菅江真澄が残した文章や絵図をもとに、当時の農村や漁村の生活を本にしたいと机に向かう。

撮りためた写真は２０万点以上。「３００年後の人たちが、いまの私たちの暮らしを知るのに役に立てばいいやと、ひそかに思っているんです」（文・写真 山盛英司）＝朝日新聞2025年9月6日掲載