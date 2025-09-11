詩的な超短編で知られる米ニューヨーク在住の作家バリー・ユアグローの新作『松明（たいまつ）のあかり 暗くなっていく時代の寓話（ぐうわ）』（ｔｗｉｌｉｌｉｇｈｔ・１５４０円）は、書き下ろしの２２編を収めた作品集だ。８５ページの軽い見た目に反し、「米国のいま」に刺激を受けた濃密な言葉で満たされている。

大半の作品は、４〜６月に訳者の柴田元幸さんにメールで届いた。バリーが一刻も早い発表を望み、柴田さんは、５年前にバリーがコロナ下で書いた作品を短期間で刊行した編集者の熊谷充紘（みつひろ）さんに打診。今作は最後の原稿が届いてから１カ月半、どこよりも早い日本語版の刊行となった。

このスピード刊行の実現を「バリーは相談するように柴田さんに原稿を送る。何度もバリー作品の翻訳をした柴田さんへの信頼感」のおかげだと熊谷さんは考える。訳者が版元へ寄せる信頼も厚い。熊谷さんは言う。「世界で暴虐や戦争が絶えないが、日本でも政治に不安を感じる人は多い。人々は不安の中でどう生きるのか。そんな問いが詰まった小さくても重い一冊」（伊藤宏樹）＝朝日新聞2025年9月6日掲載