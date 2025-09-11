父（75歳）に免許返納を勧めていますが「タクシーやバスを使うほうが家計的に負担が大きい」と言います。「年間50万円」程度かかっているそうですが、維持費よりも高くなるものでしょうか？

自家用車の維持費はどのくらいかかっている？

まず、自動車の年間維持費について確認しておきましょう。一般的な維持費には、以下のような項目が含まれます。



●自動車税

●車検代（2年に1度）

●任意保険・自賠責保険

●ガソリン代

●駐車場代

●整備・メンテナンス費

●消耗品（タイヤ、オイルなど）



小型車であれば年間40万～50万円、普通車なら50万円以上かかることも珍しくありません。軽自動車であっても、保険料やガソリン代、整備費を含めると年間30万～40万円ほどは必要になります。

お父さまが「年間50万円かかっている」とおっしゃるのは、平均的な水準といえます。購入費やローンが含まれていなくても、これだけの金額になるのはごく自然なことです。



タクシーやバスはどれくらい使えば「50万円」を超える？

では、自家用車の代わりにタクシーやバスを使った場合、家計負担はどのくらいになるのでしょうか。

まずタクシーですが、東京都内であれば初乗りが500～600円程度、5km乗ると1500円～1700円ほどかかります。往復すれば3000円前後です。

仮に週に3回、タクシーで5kmの距離を往復した場合、1週間で約9000円。1ヶ月にすると3万6000円、年間では約43万円になります。週4回以上タクシーに乗るなら、自家用車の年間50万円の維持費と同等か、それ以上になる可能性があります。

一方、バスや電車を中心に利用するなら、費用はかなり抑えられます。たとえば1回300円のバスに週3回乗っても、年間で約4.7万円です。もちろん、バスや電車のルートが生活圏内にあることが前提となりますが、徒歩や自転車と組み合わせることで大幅にコストを抑えられます。

つまり、「どれくらいの頻度で移動するのか」「どの手段を使うのか」によって、タクシー・バス利用のコストは大きく変わるのです。

コストをおさえるには、自治体の支援を利用することもおすすめします。例えば、豊中市では移送サービスや、買い物支援などが導入されたり、伊達市では地元タクシー会社が連携し、愛のりタクシーの運行も導入されたりしています。



経済面だけでなく、安全や健康面も含めて考える

維持費だけを見ると、車を持ち続けた方が得に見える場合もあります。ただし、費用だけでなく「安全」や「生活の質」も大切な判断材料です。

高齢ドライバーによる事故は社会問題にもなっています。ブレーキとアクセルの踏み間違い、反応速度の低下など、ご本人が自覚しづらいリスクも多く存在します。

もし事故を起こしてしまった場合、修理代や賠償金などの金銭的負担に加えて、精神的ダメージや家族関係の悪化にもつながりかねません。

また、車に頼りすぎる生活は、運動不足になりやすく、足腰の衰えを早めてしまう可能性もあります。公共交通や徒歩移動は、日常的な運動にもなり、健康維持にも効果があります。



維持費と交通費は「生活スタイル」で大きく変わる

お父さまが言う「タクシーやバスの方が高くなる」という意見には、一理あります。

ただし、実際の費用を比較してみると、利用頻度や距離、住んでいる地域によってコストは大きく変動します。年間50万円という車の維持費は現実的な金額であり、それ以上タクシーを使うようであれば確かに割高になります。

しかし、移動頻度が少ない場合や、公共交通機関が使える地域であれば、免許返納後の方が家計的に楽になる可能性もあります。

免許返納は単なる「運転をやめる話」ではなく、今後の暮らし方を考える大事なきっかけです。費用面、安全面、そして心の面にも寄り添いながら、家族で一緒に話し合っていくことが何よりも大切です。



出典

株式会社日本総合研究所 各自治体での取り組み事例

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー