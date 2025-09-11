辻希美、手作り夕飯公開「ご飯がすすみそう」「親近感湧く」と反響
【モデルプレス＝2025/09/11】タレントの辻希美が10日、自身のInstagramを更新。手作りの夕飯メニューを公開し、反響が寄せられている。
【写真】辻希美「ご飯がすすみそう」と話題の手作り夕飯メニュー
辻は「夕飯」と夕食の準備を公開。フライパンで調理された牛肉と玉ねぎたっぷりの炒め物と、ゆで卵やトマト、アボカドなどが彩り豊かに盛り付けられたサラダ、揚げ物バットに置かれた唐揚げを載せている。
この投稿に、ファンからは「美味しそう」「親近感湧く1枚」「ご飯がすすみそうなおかず」「彩り豊か」「栄養バランス抜群」「手作り感が素敵」「家庭的で羨ましい」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆辻希美、肉炒め・唐揚げ・カラフルサラダの夕飯公開
