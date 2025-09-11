「むくわれませんね…」ひとり娘にすべてを捧げた65歳元会社員〈貯蓄0円〉で老後に突入。80歳まで働く「静かな覚悟」

遅れて訪れた結婚、待望の娘の誕生。喜びの裏で、静かに始まっていたのは教育費と住宅ローンの重圧でした。子どもに注ぐ愛情とお金を優先し、自らの老後資金に手が回らない――。Aさん（65歳）が語る現実は、晩婚・高齢出産の世代にとって決して他人事ではありません。詳しく見ていきましょう。

念願の結婚…「娘が最優先」父としての想い

Aさん（仮名・65歳）は、都内の企業で長年営業職として働いてきました。家庭を持つのが夢でしたが、その願いが叶ったのは42歳のとき。婚活パーティで知り合った7歳年下の女性と結婚し、2年後には待望の娘を授かりました。遅れて訪れた幸せに、Aさんは心の底から喜びを感じたといいます。

「家族をもったらマイホームを買うのが当然」と、独身時代の貯金を頭金に充て、中古マンションを購入。40代半ばでの購入だったため返済期間を25年に設定。住宅ローンや管理費や修繕積立金など、住居コストで月17万円ほどが消えていきました。

しかし、そんな中でも「娘にはできる限りのことをやってあげたい」――それが夫婦共通の想いでした。可愛い洋服、レジャーランドでの思い出作り、塾通いや習い事など教育費にも惜しみなく投資。さらには、私立中学に入学させることにしました。

当時のAさんの年収は約850万円。すでに定年もチラつく年齢でしたが、「退職金もあるし、どうにかなるだろう」と高をくくっていたのです。

ところが、数年後。60歳で定年した後は嘱託社員に切り替わり、Aさんの年収は400万円ほどに。これまでの生活水準を維持するのは、明らかに難しくなりました。

退職金1,800万円は、住宅ローンの繰上げ返済に充て、半分以上が消えました。残りも生活費や教育費として切り崩し、老後資金として残せる余裕はほとんどなかったのです。

そして65歳を迎え、年金受給者となったAさん。年金額は月あたり17万円ほど。妻のパート収入を合わせれば月30万円程度ですが、娘はまだ大学生。家計に余裕は一切ありません。

働き続けるしか選択肢がないAさんは、時給1,320円のアルバイトで週5日勤務。営業サポートの仕事を続けています。同年代の仲間が夫婦で旅行や趣味を楽しむ姿を見ても、「自分には縁のないこと。80歳まで働く覚悟ですよ」と苦笑いを浮かべます。

Aさんをさらに寂しくさせるのが娘の変化。高校生になってから反抗期を迎え、話しかけても返事がないことが増えたといいます。

「娘は妻とは仲良くしていますし、年頃になるとそんなものなのかもしれません。でも、普通の父親以上に愛情を注いできた自負があるので、報われない気持ちです」

教育費と老後資金の両立の厳しさ

Aさんは、こう語ります。

「晩婚、晩産というのは、現役として働ける時間が短いということ。家を買ったことも、娘を私立に進学させたことも無謀でした。マイホームを持つ、子どものために教育費は惜しまない。そんな理想に縛られて、冷静に先を見通すことができなかったのです」――Aさんは振り返ります。

厚生労働省の人口動態調査によれば、2023年の初婚年齢は夫31.1歳、妻29.7歳。母親の平均出産年齢も1980年の26.4歳から2022年には30.9歳まで上昇しました。40代で親になる家庭では、教育費のピークと老後資金の準備が重なり、両立が極めて難しいのです。

現在、Aさんの家庭では日々の生活費を細かくやり繰りする日常が続いています。妻はスーパーで商品の値段を比較し、無駄を徹底的に省いた買い物を心がけ、外食もほとんどしません。医療・介護費といった将来の出費への不安も常につきまとい、体力面の衰えも現実味を帯びてきました。

一方で、娘は家庭の状況を理解し、大学では奨学金を借りてアルバイトにも励んでいます。そんな姿を見てAさんは「今こそ娘に美味しい食事に連れて行ったり、欲しい物を買ってあげたりしたい」と願いますが、現実にはなかなか叶えられません。

Aさんの歩みは、教育費と老後資金の両立がいかに難しいかを物語っています。バランスを意識して準備を進めなければ、老後は厳しいものになるかもしれません。晩婚・高齢出産が一般的になる今、そこに潜むリスクは、決して他人事ではありません。

【参考】厚生労働省「人口動態調査」https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/81-1a.html