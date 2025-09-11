ºÇÄãÄÂ¶â¤¬¾å¾º¡¢2024Ç¯¤Ë¤Ï¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Ç950±ß°Ê¾å¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡Ä¡Ö¾å¤¬¤ì¤Ð¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¡×¤È¤â¸À¤¤ÀÚ¤ì¤Ê¤¤¥ï¥±¡ÚÅìµþÂç³ØÌ¾ÍÀ¶µ¼ø¤¬²òÀâ¡Û
Ç¯¡¹¾å¾º¤¹¤ëºÇÄãÄÂ¶â¤Ë´î¤Ó¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤ë°ìÊý¤Ç¡¢µÞ·ã¤ÊÊÑ²½¤Ï¥ê¥¹¥¯¤ò¤Ï¤é¤ß¤Þ¤¹¡£¤ß¤ó¤Ê¤¬À¸¤¤ä¤¹¤¤À¤¤ÎÃæ¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¤³¤È¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢ÅìµþÂç³ØÌ¾ÍÀ¶µ¼ø¡¦°æËÙÍø¹¨»á¤ÎÃø½ñ¡ØÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤ÏºÑ¤Þ¤µ¤ì¤Ê¤¤·ÐºÑ¤ÎÏÃ¡Ù¡Ê¹â¶¶½ñÅ¹¡Ë¤è¤ê°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¡¢ºÇÄãÄÂ¶â¤Î¾å¾º¤È¤½¤ì¤ËÈ¼¤¦´ë¶È¤ÎÂÐ±þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
ÅÐ¾ì¿ÍÊª
º´Æ£æÆ¡Ä28ºÐ¡£Ç¯¼ý500Ëü±ß¤¯¤é¤¤¡£Âç³Ø¤òÂ´¶È¸å¤Ë¾åµþ¡£Åìµþ¤Ë¤¢¤ë½ÐÈÇ¼Ò¤ËÆþ¼Ò¤·¡¢¸½ºß¤ÏÊÔ½¸¼Ô¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£´ë²è¤¬Ãæ¡¹ÄÌ¤é¤º¡¢Æü¡¹¶ìÀïÃæ¡£
°æËÙ¶µ¼ø¡Ä70Âå¤Î·ÐºÑ³Ø¼Ô¡£ÅìµþÂç³Ø¤ÎÌ¾ÍÀ¶µ¼ø¡£ÃÎÅª¤Ç±Ô¤¤ÌÜ¤Ä¤¤¬ÆÃÄ§¡£ËèÄ«¥«¥Õ¥§¤Ç¿·Ê¹¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£Â¿¿ô¤ÎÃø½ñ¤ò¼¹É®¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼õ¾Þ¡¦¼õ¾Ï¤âÂ¿¿ô¤¢¤ë¡£
ºÇÄãÄÂ¶â¤Ï¤É¤¦·è¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«
º´Æ£¡§ºÇÄãÄÂ¶â¤Ã¤Æ¤É¤¦·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡¡À¯ÉÜ¤¬¾¡¼ê¤Ë·è¤á¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡©
°æËÙ¡§¤¿¤·¤«¤Ë»Ô¾ì·ÐºÑ¤Ç¤ÏÄÂ¶â¤Ï´ë¶È¤ÈÏ«Æ¯¼Ô¤Î¸ò¾Ä¤Ç·è¤Þ¤ë¤±¤É¡¢ºÇÄãÄÂ¶â¤È¤¤¤¦²¼¸Â¤À¤±¤ÏË¡Î§¤ÇÄê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤ÏºÇÄãÄÂ¶âË¡¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¡¢³ÆÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Î¼Â¾ð¤òÆ§¤Þ¤¨¤Ê¤¬¤é·è¤á¤ë¤ó¤À¤è¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢´ë¶È¤ÏÏ«Æ¯¼Ô¤ËÂÐ¤·¤ÆºÇÄãÄÂ¶â°Ê¾å¤ÎÄÂ¶â¤ò»ÙÊ§¤ï¤Ê¤¤ã¤Ê¤é¤Ê¤¤µÁÌ³¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤À¡£
º´Æ£¡§ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤´¤È¤Ë¶â³Û¤¬°ã¤¦ÍýÍ³¤Ï¡¢ÃÏ°è¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊª²Á¤ä·ÐºÑ¾õ¶·¤¬°ã¤¦¤«¤é¤Ç¤¹¤«¡©
°æËÙ¡§¤½¤¦¤À¤Í¡£³ÆÅÔÆ»ÉÜ¸©¤ËÃÏÊýºÇÄãÄÂ¶â¿³µÄ²ñ¤Ã¤Æ¤Î¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤ËÏ«Æ¯¼ÔÂåÉ½¡¢»ÈÍÑ¼ÔÂåÉ½¡¢¸ø±×ÂåÉ½¤¬Æ±¿ô»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ãæ±ûºÇÄãÄÂ¶â¿³µÄ²ñ¤¬Á´¹ñÅª¤ÊÌÜ°Â¤ò¼¨¤¹¤È¡¢³ÆÃÏÊý¿³µÄ²ñ¤¬ÃÏ°è¤Î¼Â¾ð¤òÆ§¤Þ¤¨¤ÆµÄÏÀ¤·¤Æ¡¢¤³¤Î³Û¤¬¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡¢¤ÈÅú¿½¤¹¤ë¡£ºÇ½ªÅª¤Ë¤ÏÅÔÆ»ÉÜ¸©Ï«Æ¯¶ÉÄ¹¤¬·èÄê¤¹¤ë¤ó¤À¡£
º´Æ£¡§¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ä¥Ñ¡¼¥È¡¢Î×»þ¤ä¾üÂ÷¤Î¿Í¤Ê¤ó¤«¤â¤ß¤ó¤ÊºÇÄãÄÂ¶â¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡©
°æËÙ¡§¤½¤¦¡£¸ÛÍÑ·ÁÂÖ¤ä¸Æ¾Î¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯¡¢¤½¤ÎÅÔÆ»ÉÜ¸©Æâ¤ÇÆ¯¤¯Á´Ï«Æ¯¼Ô¤¬ÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ë¡£´ë¶È¤ÏºÇÄãÄÂ¶â¤ò²¼²ó¤ë³Û¤òÊ§¤Ã¤¿¤é°ãË¡¤Ë¤Ê¤ë¤·¡¢¤³¤ì¤ÏÄÂ¶â¤Î¥»¡¼¥Õ¥Æ¥£¡¼¥Í¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤è¡£
º´Æ£¡§ºÇ¶á¡¢ºÇÄãÄÂ¶â¤¬¤¸¤ï¤¸¤ï¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ã¤ÆÏÃ¤òÊ¹¤¤Þ¤¹¤¬¡¢º£ÂçÂÎ¤É¤Î¤¯¤é¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡©
°æËÙ¡§2024Ç¯¤Î²þÄê³Û¤À¤È¡¢ÅìµþÅÔ¤¬1,163±ß¤ÇÁ´¹ñ¥È¥Ã¥×¡£¿ÀÆàÀî¸©¤¬1,162±ß¡¢ÂçºåÉÜ¤¬1,114±ß¤Ç¡¢16¤ÎÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Ç1,000±ß¤òÄ¶¤¨¤¿¤è¡£ºÇÄã³Û¤Ï½©ÅÄ¸©¤Î951±ß¤Ç¡¢º£²ó¤Î²þÄê¤ÇÁ´¹ñ¤¹¤Ù¤Æ¤¬950±ß°Ê¾å¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
º´Æ£¡§¤Ê¤ë¤Û¤É¡£ºÇÄãÄÂ¶â¤ò¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ç¥¤¥ó¥Õ¥ì¤ÎÃæ¤Ç¤â¼Â¼ÁÄÂ¶â¤ò°Ý»ý¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ëÁÀ¤¤¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ç¤â¡¢´ë¶È¤¬¿Í·ïÈñ¤ò¥«¥Ð¡¼¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¥ê¥¹¥¯¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©
°æËÙ¡§¤½¤¦¤À¤Í¡£ºÇÄãÄÂ¶â¤òÂçÉý¤Ë°ú¤¾å¤²¤ë¤È¡¢ÆÃ¤ËÃæ¾®´ë¶È¤¬ÂÑ¤¨¤¤ì¤º¤Ë¸ÛÍÑ¤ò½Ì¾®¤·¤¿¤ê¡¢ÅÝ»º¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£¤À¤«¤é¹â¤±¤ì¤Ð¹â¤¤¤Û¤É¤¤¤¤¤Ã¤ÆÃ±½ã¤Ë¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¡£·ë¶É¡¢ÄÂ¶â¥¢¥Ã¥×¤Ë¸«¹ç¤¦¤À¤±¤ÎÀ¸»ºÀ¸þ¾å¤ä·ÐºÑ¤Î³èÀ²½¤¬Æ±»þ¤Ëµ¯¤¤Ê¤¤¤È¡¢¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¡£
º´Æ£¡§º£¤Ï¥¤¥ó¥Õ¥ì¤¬Â³¤¤¤Æ¤Æ¡¢Êª²Á¤¬¾å¤¬¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤±¤É¡¢ÄÂ¶â¤â¤½¤ì°Ê¾å¤Ë¾å¤¬¤é¤Ê¤¤¤ÈÀ¸³è¤Ï¶ì¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡Ä¡Ä¡£
°æËÙ¡§¤Þ¤µ¤Ë¤½¤³¤¬ÌäÂê¡£À¯ÉÜ¤ÏºÇÄãÄÂ¶â¤ò¾ÍèÅª¤Ë¤Ï1,500±ß¤Û¤É¤Þ¤Ç¾å¤²¤¿¤¤°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢Æ±»þ¤Ë´ë¶È¤ÎÀ¸»ºÀ¤ä·ÐºÑÁ´ÂÎ¤ÎÀ®Ä¹¤ò¤É¤¦³ÎÊÝ¤¹¤ë¤«¤¬¥«¥®¤Ë¤Ê¤ë¡£¥¤¥ó¥Õ¥ì¤ÎÃæ¤Ç¼Â¼ÁÄÂ¶â¤¬Íî¤Á¹þ¤Þ¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢ÄÂ¾å¤²¤¬Êª²Á¾å¾º°Ê¾å¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ç¿Ê¤àÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤Í¡£
ºÇÄãÄÂ¶â¤Ï¡Ö¾å¤²¤ì¤Ð¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¡×¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤
¡Ê¿ÞÉ½1¡ËÏ«Æ¯»Ô¾ì¤Ç¤ÎÄÂ¶âÀßÄê¤ò¼¨¤¹¿Þ
º´Æ£¡§ºÇÄãÄÂ¶â¤ò¹â¤á¤ËÀßÄê¤¹¤ë¤È¡¢¸ÛÍÑ¤Ë¤É¤ó¤Ê±Æ¶Á¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
°æËÙ¡§¤³¤³¤Ç¤Ï´ë¶È¤¬¤É¤ì¤À¤±¤ÎÏ«Æ¯¼Ô¤ò¸Û¤ª¤¦¤È¤¹¤ë¤«¤È¤¤¤¦Ï«Æ¯¼ûÍ×¤È¡¢Ï«Æ¯¼Ô¤¬¤É¤ì¤À¤±Æ¯¤¤¿¤¤¤«¤È¤¤¤¦Ï«Æ¯¶¡µë¤Î´Ø·¸¤ÇÀâÌÀ¤Ç¤¤ë¤ó¤À¡£»Ô¾ì·ÐºÑ¤ÇÀ¯ÉÜ¤Î²ðÆþ¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¼ûÍ×¶ÊÀþ¡Ê±¦²¼¤¬¤ê¡Ë¤È¶¡µë¶ÊÀþ¡Ê±¦¾å¤¬¤ê¡Ë¤Î¸òÅÀ¤ÇÄÂ¶â¤¬·è¤Þ¤ë¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¤³¤Î¸òÅÀ¤òA¤È¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤³¤Ç¶Ñ¹ÕÄÂ¶â¤È¸ÛÍÑÎÌ¤¬·è¤Þ¤ë¤ï¤±¤À¤Í¡£
º´Æ£¡§¤Ê¤ë¤Û¤É¡£¤½¤³¤ËÀ¯ÉÜ¤¬ºÇÄãÄÂ¶âB¤òÀßÄê¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬¸µ¤ÎÄÂ¶â¤è¤ê¹â¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¤É¤¦¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
°æËÙ¡§´ë¶ÈÂ¦¡Ê¼ûÍ×¡Ë¤ÏÄÂ¶â¤¬¹â¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¥³¥¹¥È¤¬Áý¤¨¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¸ÛÍÑ¤ò¸º¤é¤½¤¦¤È¤¹¤ë¡£°ìÊý¤Ç¡¢Ï«Æ¯¼ÔÂ¦¡Ê¶¡µë¡Ë¤ÏÄÂ¶â¤¬¹â¤¤¤Ê¤é¤â¤Ã¤ÈÆ¯¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¶¡µëÎÌ¤òÁý¤ä¤¹¡£·ë²Ì¡¢Ï«Æ¯¶¡µë¤¬Ï«Æ¯¼ûÍ×¤ò¾å²ó¤ëÉôÊ¬¤¬¼º¶È¤Ë¤¢¤¿¤ë¤ó¤À¡£¥°¥é¥Õ¾å¤À¤È¡¢C¤«¤éD¤Þ¤Ç¤Îº¹¤¬Æ¯¤¤¿¤¤¿Í¤Ï¤¤¤ë¤Î¤Ë¸Û¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¼º¶È¼Ô¤Ë¤Ê¤ë¤ï¤±¤µ¡£
º´Æ£¡§¤Ä¤Þ¤ê¡¢¹â¤á¤ÎºÇÄãÄÂ¶â¤¬ÀßÄê¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¤½¤³¤ÇÆ¯¤±¤ë¿Í¤Ï»þµë¤¬¾å¤¬¤Ã¤ÆÆÀ¤ò¤¹¤ë¤±¤É¡¢ÃÆ¤«¤ì¤ë¿Í¤â½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£
°æËÙ¡§¤½¤ÎÄÌ¤ê¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢ºÇÄãÄÂ¶â¤¬Å¬ÅÙ¤Ê¿å½à¤Ê¤é¡¢´ë¶È¤¬À¸»ºÀ¸þ¾å¤ËÎå¤ó¤Ç¸ÛÍÑ¤ò°Ý»ý¤·¤¿¤ê¡¢·ë²ÌÅª¤ËÁ´ÂÎ¤ÎÄÂ¶â¿å½à¤¬Äì¾å¤²¤µ¤ì¤¿¤ê¤¹¤ëÌÌ¤â¤¢¤ë¡£¤¿¤À¹â¤¹¤®¤ë¤È¼º¶È¤òÀ¸¤à¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤Þ¤ë¤È¤¤¤¦µÄÏÀ¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤À¤Í¡£
²ò¸Û¤¹¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤
º´Æ£¡§ÆüËÜ¤Ç²ò¸Û¤Ã¤Æ¸À¤¦¤È¡¢¼«Í³¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤°õ¾Ý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡©
°æËÙ¡§¤½¤¦¤À¤Í¡£»ÈÍÑ¼Ô¤¬°ìÊýÅª¤Ë¸ÛÍÑ¤òÂÇ¤ÁÀÚ¤ë¤Î¤¬²ò¸Û¤ËÅö¤¿¤ë¤±¤É¡¢ÆüËÜ¤ÎË¡Î§¤Ç¤ÏµÒ´ÑÅª¤Ë¹çÍýÅª¤ÊÍýÍ³¤¬¤Ê¤¤¤ÈÇ§¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¤Ä¤Þ¤ê¼Ò²ñÄÌÇ°¾åÁêÅö¤È¤ß¤Ê¤»¤Ê¤¤²ò¸Û¤ÏÌµ¸ú¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¡£¤³¤ì¤ÏÏ«Æ¯·ÀÌóË¡Âè16¾ò¤ËÄê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¡£
º´Æ£¡§¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¤É¤ó¤Ê¥±¡¼¥¹¤Ê¤é²ò¸Û¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
°æËÙ¡§¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢Ï«Æ¯¼Ô¤ÎÂ¦¤Ë½ÅÂç¤ÊÍî¤ÁÅÙ¤¬¤¢¤ë¤È¤«¡¢¿¦Ì³µ¬Î§¤òÃø¤·¤¯°ãÈ¿¤·¤Æ²ñ¼Ò¤ËÂç¤¤ÊÂ»³²¤òÍ¿¤¨¤¿¤Ê¤É¤Î»ö¾ð¤¬¤¢¤ë¤È¤¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢1²ó¤Î¾®¤µ¤Ê¥ß¥¹¤Ç¤¹¤°²ò¸Û¤¬ÀµÅö²½¤µ¤ì¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¹Ô°Ù¤Î½ÅÂçÀ¤ä°°Õ¤ÎÍÌµ¡¢´ë¶È¤¬Èï¤Ã¤¿Â»³²¤ÎÂç¤¤µ¤òÁí¹çÅª¤ËÈ½ÃÇ¤¹¤ë¡£ºÇ½ªÅª¤Ë¤ÏºÛÈ½½ê¤¬ÀµÅöÀ¤òÇ§¤á¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ë¤Ê¤ë¡£
º´Æ£¡§¤¸¤ã¤¢¡¢²ò¸Û¤¹¤ë¤Ë¤Ï¶ñÂÎÅª¤Ë¤É¤ó¤Ê¥ë¡¼¥ë¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
°æËÙ¡§¤Þ¤È¤á¤ë¤ÈÂç¤¤¯3¤Ä¤¢¤ë¡£
¡30Æü°Ê¾åÁ°¤Ë²ò¸ÛÍ½¹ð¤ò¤¹¤ë
¢Í½¹ð¤·¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÊ¿¶ÑÄÂ¶â30ÆüÊ¬°Ê¾å¤Î²ò¸ÛÍ½¹ð¼êÅö¤ò»ÙÊ§¤¦
£²ò¸Û¤½¤Î¤â¤Î¤ËµÒ´ÑÅª¹çÍýÀ¤ä¼Ò²ñÄÌÇ°¾å¤ÎÁêÅöÀ¤¬É¬Í×
¤À¤Í¡£
°æËÙÍø¹¨
ÅìµþÂç³ØÌ¾ÍÀ¶µ¼ø