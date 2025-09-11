＜SNS依存、ヒヤッ…＞誕生日パーティ「ケーキ写真は絶対バズる！」すると娘が…？【第4話まんが】
私（カオリ）は夫のタツヤと、幼稚園に通う娘と息子との4人暮らし。近頃の私はSNSに夢中で、「いいね」をもらうため投稿する日々です。先日、私はママ友のサキちゃんに紹介されたマリナちゃんと仲良くなりました。アウトドアや旅行が趣味のマリナちゃん一家は、SNS映えしそうな暮らしをしています。それなのにマリナちゃんはSNSに無関心。サキちゃんと3人でパンケーキを食べに行ったときも写真すら撮らず……。私は不思議で仕方ありません。
サキちゃんによるとプライバシーの問題などもあり、SNSを怖いと思う人もいるようです。もしかしたらマリナちゃんもそういうタイプなのかなと思うと、少し納得できました。そしてしばらく経って……。私は娘の誕生日の準備を始めました。
娘のために準備したのは可愛らしいお人形が乗ったケーキ。両親や姉にも娘の喜ぶ顔を見てもらおうと思って、できるだけ華やかなものを探しました。テーブルの上にケーキを出すと、一同が歓声をあげます。私もここぞとばかりに写真を撮ります。
娘の誕生日をみんなで祝うため、せっかく豪華なケーキを用意したのに……。私はSNS投稿のことばかり考えて、写真撮影に夢中になってしまいました。
娘の誕生日では例年、部屋を暗くしてみんなでバースデーソングを歌って、最後に娘がロウソクの火を吹き消しています。けれどロウソクを立てた後ではケーキの見た目が崩れてしまいます。私は先に映える写真を撮らなくてはと、必死になるあまりみんなを待たせてしまって……。
娘はガマンできずに泣き出してしまうし、両親や姉も私のことを呆れたような目で見ています。私はやっと、やりすぎたことに気が付いたのでした。
原案・ママスタ 脚本・rollingdell 編集・井伊テレ子
サキちゃんによるとプライバシーの問題などもあり、SNSを怖いと思う人もいるようです。もしかしたらマリナちゃんもそういうタイプなのかなと思うと、少し納得できました。そしてしばらく経って……。私は娘の誕生日の準備を始めました。
娘のために準備したのは可愛らしいお人形が乗ったケーキ。両親や姉にも娘の喜ぶ顔を見てもらおうと思って、できるだけ華やかなものを探しました。テーブルの上にケーキを出すと、一同が歓声をあげます。私もここぞとばかりに写真を撮ります。
娘の誕生日をみんなで祝うため、せっかく豪華なケーキを用意したのに……。私はSNS投稿のことばかり考えて、写真撮影に夢中になってしまいました。
娘の誕生日では例年、部屋を暗くしてみんなでバースデーソングを歌って、最後に娘がロウソクの火を吹き消しています。けれどロウソクを立てた後ではケーキの見た目が崩れてしまいます。私は先に映える写真を撮らなくてはと、必死になるあまりみんなを待たせてしまって……。
娘はガマンできずに泣き出してしまうし、両親や姉も私のことを呆れたような目で見ています。私はやっと、やりすぎたことに気が付いたのでした。
原案・ママスタ 脚本・rollingdell 編集・井伊テレ子