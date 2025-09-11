こんにちは、ガクミカ取材班の学生記者で九州大学2年の「けんたろう」です！

いよいよ来年、私も就職活動が始まります。周囲でも進路の話題がちらほらと出てきました。そこでコワーキングスペースを運営するATOMicaさん主催の「Coyageキャリアフェス」に潜入取材し、就活を控えた学生の視点でリポートします！

地域課題の解決に関心のある学生と地場企業を結ぶ新しい形の合同説明会です。なぜ新しい形なのかって？ それは企業名が明かされずに交流会が始まるからです！

そもそも「Coyage」とは、共に働くを意味する「Cowork」と、船旅を意味する「Voyage」を組み合わせた造語です。一人一人が船旅のようにいろいろな人と出会い、自分自身の働く道を見つけられるようにとの意味が込められているそうです。

会場は九州工業大学の戸畑キャンパス。地場企業5社と、九つの大学・高専から計39人が参加しました。

まず印象的だったのは、交流が和やかにスタートしたことです。運営スタッフが学生にフレンドリーに話しかけ、まだあいさつも交わしていない企業との間の緊張をほぐしてくれました。

初体験の私もリラックスして参加できたせいか、大きな気付きを得ることができました！ それは、企業の魅力は知名度の他にもたくさん隠れているということ。つまり、知名度だけを企業選びの判断基準にするのは、もったいない！ということです。

それでは、参加した企業さん、学生さん、キャリアフェスを企画したATOMicaさんへの取材と合わせて、私なりの「分かったこと」をお伝えしていきます！

最初に、港湾運送を主な事業としている「山協港運」の今野洋平さんにお話を伺いました。まずは参加した理由から聞かせてください。

「北九州からの人材の流出はどうしても避けられない。だからこそ若い人たちとの接点を持ちたかったんです」

学生とコミュニケーションを直接とり、新たに得られたことは何ですか。

「SNSで会社の情報発信はしていますが、若い人たちが求めているものを生で聞けたのは非常に大きかったですね。例えば、社長がどういう人柄なのかを発信してほしい、新入社員の一日の流れを動画形式で発信してほしい…といった声がありました」

合同説明会は学生にとって企業のことを知るチャンスです。一方で、企業側も学生の「生の声」をこんなにも求めているのだと分かりました。そうした企業はたくさんあるようです。

続いて、鉄鋼分野の技術を中心に事業を展開している「濱田重工」の安田善郎さんです。参加して良かったところは何ですか。

「学生さんが積極的に参加してくれて、学生さんと直に会いたいという企業側の思いにマッチしていた点です」

そのことをよく表しているのが、安田さんの次の言葉でした。「一人の人間として会えたことがうれしかった」。学生としても先入観があると素直になれないもの。それも企業名を伏せた効果かもしれません。

次は学生さんの声です。北九州市立大学3年の磯谷慶人さんに話を聞いてみました。一般的な合同企業説明会との違いは何ですか。

「企業名が匿名だったので、福利厚生などとはまた違った視点から企業を知ることができました。くだけた感じで企業の方のお話を聞けて、入社後の自分の姿を想像しやすかったです」

制度面だけでなく、入社した後にどんな人と一緒に働くのかを知ることで、より企業の雰囲気を想像しやすくなりそうです。

続いて理系学生の2人に。まずは九州工業大学3年の本村一茶さんです。参加してみての感想を聞いてみました

「（企業名を伏せているので）最初はむずむずしたような時間がありましたけど、思い込みを外して事業の内容を知ることができ…いや、それより人柄が分かって良かったと思います」

同じ大学の塩田晴人さん（3年）からは理系ならではのこんな視点も。

「一般的な合同説明会では、自分が興味のある分野しか説明を聞かないけれど、今回のようなキャリアフェスでは自分の視野を広げることができると思います」

就活の方向性がはっきりしている学生にとって、一般的な合同説明会は有益な情報源であることに間違いないと思います。ただ、方向性がぼんやりしている学生、悩んでいる学生も多いはず。そんな人にとっては、企業名に付随する思い込みを外せて視野を広げてくれます。それこそ制度面だけではない有益な情報となり得るのではないでしょうか。

最後に今回のキャリアフェスを企画したATOMicaの川元汐梨さんに聞いてみました。地域課題を軸としたきっかけは何ですか。

「一般的な企業説明会では、企業名だけで人気が決まる現状がありますが、知名度は高くなくても熱い思いを持つ企業はたくさんあります。そのような企業を掘り起こしたい、地元の学生にも知ってもらいたい、という思いがありました」

実際に運営するにあたって気を付けたことは何ですか。

「企業担当者の人柄を通して事業内容に興味を持ってもらうことを目指しました。企業の魅力をちゃんと伝えたいという思いが強かったからです。例えば、理系の企業を求めている学生だったら、理系ではない業種の企業名を見て、興味がないと判断する人もいると思います。地域課題を軸とした場合、自分がやりたいことに沿っていれば理系でも文系でも関係ありません」

担当者の人柄は、知名度とは違う切り口で企業を印象付けるのだと、学生への取材からも分かりました。もしかすると、自分の中で決めつけていたことも、思い込みを外すことで違った見え方に変わるのかもしれません！

来年に就活を控える学生の視点で参加して、分かったことを二つにまとめてみました。

（1）企業は新しく入社してくれる学生を本当に必要としている。その学生と「直接交流」し「生の声」を聞くことは、企業にとっても貴重かつ新鮮な機会。

（2）企業の「知名度」による思い込みを外して話をすることで、担当者の人柄を入り口に、企業のさまざまな魅力を見つけることができる。

一般的な合同企業説明会とは違った形で、企業と学生との新しい出会いの場を生み出そうとしているCoyageキャリアフェス。学生の皆さんに伝えたいのは「知名度で企業を判断するのは、もったいない！」です。

私も取材を通して、さまざまな人と出会う機会をつくり出し、企業名以外の側面から就職先選びを検討したいと思うようになりました。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました！



