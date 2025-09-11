乃木坂46ら、メンバー宛の“祝い花”に注意呼びかけ トラブル増加を説明「ご厚意に感謝しつつ…」
乃木坂46ら、坂道グループの公式サイトが11日に更新され、「メンバー宛の祝い花」について注意を呼びかけた。
【画像】前回ツアー時の「祝い花」の条件
発表で「祝い花についてのお知らせ」と題し、「日頃、皆さまより頂戴するメンバー宛の祝い花に関し、心より御礼申し上げます。一方で、祝い花の取り扱いについてメンバーやスタッフへの様々な要求や、お客様間でのトラブル、業者様とのトラブルなどが増えてきている状況となっております」と説明した。
続けて「メンバー並びにスタッフ一同、皆さまのご厚意に感謝しつつ、お受けできる会場においてはオフィシャルHPでのご案内に記載している注意事項を今一度ご覧頂き、ご案内に沿った祝い花に関してはこれまで通りお受けさせて頂きますが、祝い花1つ1つに対してのメンバーのブログ等での言及についてはトラブル防止の為、控えさせて頂きます」と報告。「事情をご賢察の上、皆さまのご理解を賜ると共に、今後とも乃木坂46への応援を宜しくお願い申し上げます」と呼びかけた。
同様の呼びかけを、櫻坂46、日向坂46の公式サイトでも発表した。
同グループは公演を開催する際に、祝い花やプレゼントの受け取り詳細を発表している。例えば、乃木坂46の今夏のツアー「真夏の全国ツアー2025」では、公演ごとに受付時間や引き取り時間、送り先などの詳細を案内。加えて「飾る場所、並び等に関してのリクエストにはお応えできません。主催側にて判断させていただきます」「お客さま自身での祝花の持込み、装飾は禁止です」などと、注意事項を伝えていた。
