豪サンシャインコースト大学の研究者は、コアラをクラミジアの被害から守るために１０年以上をかけてワクチンを開発した/University of the Sunshine Coast

（ＣＮＮ）オーストラリアで、コアラのクラミジア治療に使用されるワクチンの導入が承認された。これは世界初のプロジェクトだ。

サンシャインコースト大学の研究者は、コアラをクラミジアの被害から守るために１０年以上をかけて１回投与のワクチンを開発した。クラミジアは尿路感染症や不妊、失明、死亡などを引き起こす。大学が１０日に声明で明らかにした。

オーストラリア東海岸のユーカリの森に生息する野生のコアラの死因の半数はクラミジアによるものだ。

サンシャインコースト大学バイオイノベーションセンターのピーター・ティムズ教授（微生物学）は声明で「特にクイーンズランド州南東部とニューサウスウェールズ州では個体群の感染率が５０％、場合によっては７０％に達することもあり、一部の群れは日ごとに局地的な絶滅に近づいている」と述べた。

オーストラリアにしか生息していないコアラはオーストラリア文化の象徴として用いられることも多い。クイーンズランド州、ニューサウスウェールズ州、オーストラリア首都特別地域では絶滅危惧種とされている。病気以外にも、生息地の喪失や動物の襲撃、車との衝突などにさらされている。オーストラリアの世界自然保護基金（ＷＷＦ）によれば、コアラは２０２２年に「絶滅危惧種」に指定された。

また近年の夏季には山火事で被害を受けることも多い。今年、バジ・ビム国立公園では山火事の後、約８６０匹のコアラが「苦痛を減らす」ために上空から射殺されたとＣＮＮ提携局９ニュースが報じた。

コアラのクラミジア症の治療にはこれまで抗生物質が使用されてきたが、抗生物質はコアラの主食であるユーカリの葉の消化能力を阻害し、餓死につながることも多い。

サンシャインコースト大によると、このクラミジアワクチンは、研究者が「世界初」と呼ぶもの。現在、オーストラリア農薬・動物用医薬品局により製造と広範な使用が承認されており、すでに野生および飼育下のコアラ数百頭に対して試験されている。昨年発表された研究では、複数世代にわたってすでに試験が行われているという。

野生のコアラを対象とした最大規模かつ最長の研究を率いたサム・フィリップ氏によれば、研究ではワクチン接種により、繁殖期のコアラがクラミジアの症状を発症する可能性が減り、野生個体群での死亡率が少なくとも６５％減少したという。