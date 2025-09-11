９月１２日（金）夜７時放送！「徳光和夫の名曲にっぽん 祝！15周年純烈　２時間スペシャル」デビュー当時の６人時代の貴重映像が続々登場！さらに、番組が“勝手に”新メンバーオーディションを開催！大江裕＆美川憲一がまさかの参戦！？

ＢＳテレ東では９月１２日（金）夜７時から「徳光和夫の名曲にっぽん 祝！15周年純烈 ２時間スペシャル」を放送します。

第一部は、デビュー当時の６人時代の貴重映像なども交えて１５年の軌跡を振り返ります。純烈がお世話になった里見浩太朗からのサプライズメッセージや、五木ひろし・前川清など、番組ならではの豪華コラボは必見です！

第二部は、３人になった純烈を心配した番組が“勝手に”新メンバーオーディションを開催！若手のホープから実力派女性歌手、芸歴６０年以上の超ベテランまで、個性豊かな歌手が続々と参戦！果たして、純烈の新メンバーに選ばれるのは誰なのか！？

もちろん１５周年記念曲「二人だけの秘密」や、紅白初出場で歌った「プロポーズ」など、純烈の名曲も盛りだくさんでお届けします！

©ＢＳテレ東

≪純烈メンバーコメント≫

■酒井一圭

「３人で頑張ります！」といろんなメディアで言うてるのに、ホンマにお節介な番組ですわ（笑）！でもね、徳光さんをはじめ、この番組のスタッフには長いことお世話になっていて、親心で純烈を本気で心配してくれてたんやなと収録しながら思いました。（すっとぼけ～）お楽しみに！

■白川裕二郎

逸材勢揃い？とんでもなく濃い番組になりました。必見です！

■後上翔太

本人達でさえも心の奥底にしまい込んでいた記憶の映像が次々と登場したり、純烈の未来を大きく左右するオーディションが開催されたりと、あっという間の２時間となっております。ぜひご覧ください！

©ＢＳテレ東

≪スタッフコメント≫

■番組プロデューサー・小村以織（テレビ東京 制作部）

デビュー当時の酒井さんが、誰だか分からないほど別人に見えます。ぜひご自分の目で確かめてください。

“勝手に”新メンバーオーディションは驚きの結果となりましたが、番組では今後も“勝手に”純烈を応援していきたいと思います。

≪番組概要≫

【タイトル】 「徳光和夫の名曲にっぽん 祝！15周年純烈 ２時間スペシャル」

【放送日時】 2025年9月12 日（金）夜7時00分～8時54分

【放送局】 ＢＳテレ東（ＢＳ７ch）／ ＢＳテレ東４Ｋ（４Ｋ⑦ch） 全国無料放送

【出演者】 ＭＣ：徳光和夫、おかゆ

ゲスト：純烈、大江裕、辰巳ゆうと、門松みゆき、エレガント桐生

スペシャルゲスト：里見浩太朗（VTR出演）、美川憲一

【コピーライト】 ©ＢＳテレ東

