9月6日放送のABEMA「給与明細」では、セクシー女優が集結するアジア最大級の成人國際万博「TRE」に潜入調査。その会場内で人気女優・竹内有紀に、今回のギャラについての話を聞いた。

台湾で年に1度開催される成人國際万博「TRE」は、2017年から開催し、昨年の来場者数は20万人以上。日本の人気セクシー女優たちを一同に招待している。今回、今年4月にデビューしたばかりの新人セクシー女優・浜辺やよいが潜入調査した。

浜辺は人気女優・竹内有紀のブースへ。イベントの実情を「リアルキツイ」と語り、その多忙ぶりを明かした。休憩はほとんどなく、「全部合わせて本当に40分くらい。（休憩1回）10分ないです」と、休む間もないほど忙しかったという。

今回のイベントのギャラについては、「2桁代のちょっといい方」だと明かし、「海外の中ではいいギャラではあるんですけど、例えば香港とか他の国で1日でそのくらいいただけるギャラもある」と説明。「悪くはないけど、めっちゃいいところに比べると、労働はかなり多い方だと思う」と語った。サービス内容については「やってることも日本よりもMAXを超えてる。ファンとのスキンシップが多い」と付け加えた。

それでも参加した理由について、「自分のキャリアの実績として、『TRE』はかなり大きい。海外でお仕事してる中でも、『TRE』に出ましたって言うのは、ひとつの自分の肩書きになるから出て良かったと思う」と話した。