「カーリング・ミラノ・コルティナ五輪最終予選代表決定戦」（１１日、みどりスポーツパーク）

ミラノ・コルティナ五輪を巡る代表争いの最終選考会が開幕し、３大会連続五輪出場を狙う１８年平昌、２２年北京五輪２大会連続メダルのロコ・ソラーレは、１次リーグ初戦で２５年日本選手権優勝のフォルティウスと対戦。前半５エンドを３−２で終えた。

第１エンドはブランクとしたが、第２エンドは有利な後攻で相手にプレッシャーをかけられた中で藤沢の最終投が短くなり、１点スチールを許した。第３エンドも苦しい展開を強いられたが、藤沢がなんとか相手の石を出し、ナンバー１を確保。１点を死守した。第４エンドは不利な先攻で藤沢の好ショットが決まり重圧をかける展開を作ると、フォルティウスのスキップ吉村のラストショットがやや乱れ、２点スチールに成功した。第５エンドは相手に１点を取らせて、前半を終えた。

女子は２４年日本選手権優勝のＳＣ軽井沢クラブとの３つ巴で争い、優勝チームが世界最終予選（１２月、ケロウナ）の代表になる。上位２カ国に与えられる本戦出場権の獲得を目指し、獲得できれば五輪代表に決まる。

◆代表決定戦の方式

女子は３チームで１次リーグを行い、総当たりで２度ずつ対戦。上位２チームが当該対戦成績を持ち越して３戦先勝方式の決勝を行う。１次リーグで２戦２勝の場合は、あと１勝で代表に決まる。男子は２チームの対決で、３戦先勝方式で実施する。