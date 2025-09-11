大沢たかお主演『沈黙の艦隊〜東京湾大海戦』Prime Video版を再編集した特別編を二夜連続で地上波初放送
映画最新作『沈黙の艦隊 北極海大海戦』の公開（9月26日）を記念して、Amazonの動画配信サービス「Prime Video」で独占配信中の『沈黙の艦隊 シーズン1 〜東京湾大海戦〜 特別編』が、9月25日・26日の二夜連続で地上波初放送される。
【画像】『沈黙の艦隊 シーズン1〜東京湾大海戦〜』特別編場面写真
原作は、講談社「モーニング」にて1988年から1996年まで連載され、累計発行部数3200万部（紙・電子）を突破した大ヒット漫画『沈黙の艦隊』（原作：かわぐちかいじ）。主演・プロデューサーを務める大沢たかおを迎え、Amazon MGMスタジオが実写映画化を手がけた。
2023年の劇場版公開に続き、その続きを描いた『沈黙の艦隊 シーズン1 〜東京湾大海戦〜 特別編』が2024年にPrime Videoで独占配信された。
「実写化は不可能」とまで言われた壮大なスケールの原作を手がけたのは、映画『キングダム』や『国宝』など数々のヒット作を制作したクレデウス。監督には『ハケンアニメ！』（2022年）で日本アカデミー賞・優秀監督賞を受賞した吉野耕平氏が起用され、壮大な映像作品として完成された。
日本映画として初めて海上自衛隊・潜水艦部隊の協力を得て、実物の潜水艦で撮影。さらに、日本トップクラスのVFX技術が融合されることで、圧倒的な臨場感を実現。「核抑止力をもって世界平和をいかに実現するか」という重厚なテーマを、緊迫の海中戦闘と政治サスペンスを通して描き出した本作は、唯一無二のアクション・ポリティカル・エンターテインメントとして大きな話題を呼んだ。
今回フジテレビで放送されるのは、Prime Videoで配信されている全8話のドラマ『沈黙の艦隊 シーズン1 〜東京湾大海戦〜』を地上波用に再編集した【特別編】。番組の最後には、最新作『沈黙の艦隊 北極海大海戦』の冒頭映像がテレビ初公開される予定だ。
■ストーリー
日本の近海で、海上自衛隊の潜水艦が米原潜に衝突し沈没した。 艦長の海江田四郎（大沢たかお）を含む全76名が死亡との報道に衝撃が走る。 だが実は、乗員は無事生存していた。事故は、日米政府が極秘に建造した高性能原潜「シーバット」に彼らを乗務させるための偽装工作だったのだ。米艦隊所属となった「シーバット」、その艦長に任命されたのが海自一の操艦を誇る海江田であった。 ところが、海江田は「シーバット」に核ミサイルを積載し、突如反乱逃亡。 海江田を国家元首とする独立戦闘国家「やまと」を全世界へ宣言した――。
「やまと」を核テロリストと認定し、太平洋艦隊を集結させて撃沈を図る米国。米国より先に「やまと」を捕獲すべく追いかける、海自ディーゼル艦「たつなみ」。その艦長である深町（玉木宏）は、過去の海難事故により海江田に並々ならぬ想いを抱いていた……。 大義か、反逆か。日米政府、海上自衛隊、米海軍までをも運命の荒波に呑みこむ、海江田四郎の目的とは――？
■『沈黙の艦隊 シーズン1〜東京湾大海戦〜』特別編
前編：9月25日 後9：00〜11：08
後編：9月26日 後92：00〜11：07
■出演
大沢たかお
玉木宏 上戸彩
ユースケ・サンタマリア 中村倫也 中村蒼
松岡広大 前原滉
水川あさみ
田中要次 田口浩正
アレクス・ポーノヴィッチ リック・アムスバリー
橋爪功
岡本多緒 手塚とおる 酒向芳
笹野高史 夏川結衣
江口洋介
