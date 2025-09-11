なにわ男子道枝駿佑単独初主演映画『君が最後に遺した歌』公開決定！ヒロインは生見愛瑠

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

なにわ男子の道枝駿佑が主演が主演を務め、ヒロインとして生見愛瑠が出演する映画『君が最後に遺した歌』が、2026年3月20日に公開することが決定した。

■道枝駿佑×生見愛瑠およそ10年にわたるラブストーリー

第26回電撃小説大賞を受賞した一条岬のデビュー作で、国内興行収入15.3億円、観客動員数120万人を記録し、韓国では邦画実写映画の歴代2位となる観客動員数121万人を記録した、道枝駿佑と福本莉子のW主演映画『今夜、世界からこの恋が消えても』（2022年）、通称『セカコイ』の熱狂から4年。

監督：三木孝浩×音楽：亀田誠治×原作：一条岬、そして主演に道枝駿佑を迎え、“『セカコイ』チーム”が再集結。ヒロインには道枝と初共演となる生見愛瑠が出演。“歌をつくるふたり”を通して愛を描く感涙必至の新作映画『君が最後に遺した歌』（通称：『君歌（きみうた）』）の公開が決定した。

詩作が密かな趣味の主人公・水嶋春人（みずしま・はると）が、文字の読み書きをすることが難しい「発達性ディスレクシア」を抱えながらも歌唱と作曲の才能を持つヒロイン・遠坂綾音（とおさか・あやね）と出逢ったことで、彼の平凡な人生計画は大きく変わりはじめる。“歌をつくる”時間を共にしながら、恋心を抱くも才能に翻弄され、それでも互いを愛おしむふたりの、およそ10年にわたる感涙必至のラブストーリーだ。

■『セカコイ』を手掛けた最高峰のスタッフ陣が再び集結

本作のメガホンをとるのは、『アオハライド』（2014年）、『ぼくは明日、昨日のきみとデートする』（2016年）など、数々の恋愛映画を作り上げ、2026年には、『ほどなく、お別れです』の公開も控える三木孝浩。

音楽には、東京事変のメンバーであり、映画『糸』（2020年）で第44回日本アカデミー賞・優秀音楽賞にノミネート、日本を代表する音楽プロデューサー・亀田誠治。

そして原作は、デビュー作『今夜、世界からこの恋が消えても』で第26回電撃小説大賞を受賞した一条岬。『君が最後に遺した歌』は、2020年に発売された一条岬の2作目の小説となる。

日本国内外で旋風を巻き起こした『セカコイ』チームに加え、脚本には『カノジョは嘘を愛しすぎてる』（2013年）や『君の膵臓をたべたい』（2017年）などを手掛けた、ラブストーリーの名匠・吉田智子。三木監督とは『僕等がいた 前篇・後篇』（2012年）、『ぼくは明日、昨日のきみとデートする』（2016年）、『余命一年の僕が、余命半年の君と出会った話。』（2024年）などを共に手掛けている。そんな、日本映画界でいちばんの感動と共感を呼ぶラブストーリーを生み出し続ける、最高峰のクリエイターたちが集結し、今作の制作に挑む。

■主演は道枝駿佑。今作で待望の“初の単独主演映画出演”

主演を務める道枝駿佑は、テレビドラマ『母になる』（2017年）でドラマデビューを果たし、『461個のおべんとう』（2020年）、『消えた初恋』（2021年）、『金田一少年の事件簿』（2022年）、『キャスター』（2025年）など、数々のドラマや映画で活躍。『今夜、世界からこの恋が消えても』（2022年）で映画初主演を務め、第35回日刊スポーツ映画大賞・石原裕次郎賞 石原裕次郎新人賞を受賞。韓国では、狂おしいほどに美しい＝ミチゲッタという言葉と道枝の名前を掛け合わせた造語、「ミチゲッタシュンスケ旋風」という熱狂的な社会現象を巻き起こした。

道枝の代表作といっても過言ではない『セカコイ』に次ぐ主演映画を待ち望む声が上がるなか、満を持して『君が最後に遺した歌』で4年ぶり2度目の主演映画出演が決定。さらに、今作で“初の単独主演”を飾る。

道枝は、詩作の才能を持つも、親代わりとなって育ててくれた祖父母と平凡に暮らす主人公・水嶋春人を演じる。本作への出演について彼は「『セカコイ』チームと一緒に再び作品を作ることができるのは、率直に嬉しかったし、すごく光栄です」と、三木監督作品で再び主演を務めることへの喜びを示したうえで、「音楽のように、詩のように、この美しい物語を、熱意をもって紡いでいくことができたらいいなと思います」とコメントを寄せた。

■ヒロインは生見愛瑠。初挑戦となる歌とギターで自身のイメージを覆す

ヒロインの生見愛瑠は、『モエカレはオレンジ色』（2022年）で、映画初出演にして第46回日本アカデミー賞新人俳優賞を受賞し、その後、『くるり～誰が私と恋をした』（2024年）主演、『僕のヒーローアカデミア THE MOVIE ユアネクスト』（2024年）ゲスト声優、劇場版『TOKYO MER～走る緊急救命室～南海ミッション』（2025年）などに出演。モデルだけでなく、俳優としての活躍もめざましい。

彼女は、生まれながらに文字の認識が難しい「発達性ディスレクシア」という実在する症状を抱えながらも、聴く人を惹きつける歌唱力を持つヒロイン・遠坂綾音という難しい役どころを演じる。これまでは明るく天真爛漫な役柄が多かった生見が、今作ではクールな孤高の存在を演じ、令和のニューヒロインに挑む。

さらに、音楽の才能をもつ綾音を演じるために、音楽プロデューサー・亀田誠治バックアップのもと、およそ1年にもわたるボイストレーニングとギターレッスンに取り組み、今作で歌唱とギターを初披露する。

生見は、「新しいことに挑戦するとワクワクするタイプなので、全力で挑んでいます」と、楽しんで向き合っていることを明かし、「約1年間、スペシャルな先生たちのもとで歌やギターの練習をし、すでに思い入れがとても強い作品です。私自身、とても気合いが入っていますし、本作を大切に思っているこの熱意や想いがスクリーンを通して、みなさんに伝わるといいなと思っています」と本作への想いを語った。

■本編映像を使用したティザームービー解禁

このたび、撮りおろしたての本編映像を使用した、ティザームービーが解禁。

高校の校舎内に響きわたる、綾音の透き通ったハミング。その歌声に惹き寄せられた春人に、綾音がひと言語りかける。――それは、彼女の切なる願い。春人が詞を紡ぎ、綾音が曲を奏でる。歌を通して繋がっていくふたりの運命を暗示させる世界観が凝縮されている。

■道枝駿佑 コメント

■生見愛瑠 コメント

■三木孝浩監督 コメント

■音楽プロデュース・亀田誠治 コメント

■脚本・吉田智子 コメント

■原作・一条岬 コメント

■映画情報

『君が最後に遺した歌』

2026年3月20日（金・祝）公開

出演：道枝駿佑、生見愛瑠

原作：一条岬『君が最後に遺した歌』（メディアワークス文庫／KADOKAWA 刊）

監督：三木孝浩

脚本：吉田智子

音楽プロデュース：亀田誠治

配給：東宝

(C)2026『君が最後に遺した歌』製作委員会

■ストーリー

「水嶋くん。歌詞を作って欲しいの、私に。」

ことさら目立たないように生きてきた僕と、ことさら目立つ彼女。

ある日、クラスメイトの遠坂綾音に詩を書いていることを知られた。文字の読み書きをすることが難しい“発達性ディスレクシア”の症状を抱える彼女に代わり、僕が詞を書き、彼女が歌う。

それは僕にしかできないこと、そして彼女にしかできないことだった。

ふたりだけの歌、ふたりだけの居場所、ふたりだけのサイン。

それは、僕と彼女のたった10年の“はじまり”だった――。

