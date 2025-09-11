エニーカラーはＳ高、今期上方修正を好感

ＡＮＹＣＯＬＯＲ<5032.T>はストップ高。１０日取引終了後、２６年４月期単独業績予想について売上高を前期比１６．６～２１．３％増の５００億～５２０億円、営業利益を同２５．９～３２．１％増の２０５億～２１５億円に上方修正すると発表した。従来予想（売上高４９０億～５１０億円、営業利益１９０億～２００億円）におけるレンジ上限を上回る水準となっており、これを好感した買いが集まっている。



Ｖチューバーユニットの周年施策や季節性の大型施策が奏功し、グッズ販売などのコマース売上高が計画を上回る進捗となったため。イベント売上高も想定超に。あわせて発表した第１四半期（５～７月）決算は売上高が前年同期比２．１倍の１５７億６８００万円、営業利益が同２．６倍の７０億３００万円と好調だった。なお、配当については従来予想を据え置いた。



