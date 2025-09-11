＜注目銘柄＞＝システムサポ、クラウドインテグレーション事業を中心に伸び見込む ＜注目銘柄＞＝システムサポ、クラウドインテグレーション事業を中心に伸び見込む

システムサポートホールディングス<4396.T>はクラウドや人工知能（ＡＩ）に特化した技術者集団として、企業の情報システムの企画・構築・開発・運用をサポート。２６年６月期もクラウドインテグレーション事業を中心に伸びを見込み、連結営業利益は前期比２１．１％増の２６億８６００万円となる見通しだ。



また、同社は８月６日に３カ年の新中期経営計画を公表しており、最終年度となる２８年６月期の連結営業利益目標は３５億５２００万円に設定。中期テーマとして「成長と更なるイノベーションの創出」を掲げ、「顧客・社会のデジタルトランスフォーメーション（ＤＸ）推進の基盤となるサービスの拡充」「多様な人材の成長と活躍」「サステナビリティ経営の強化」を基本方針としている。



株価は８月７日に年初来高値３０８５円をつけたあとは上げ一服商状。ただ、日足チャートで２５日移動平均線や７５日移動平均線は上昇基調にあり、押し目は拾い場と捉えたい。（参）



出所：MINKABU PRESS