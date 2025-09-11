

キャリアや伴侶など、私たちは自らの選択によって人生を築き上げていると考えがちですが、それは個人主義がもたらした妄想です（写真：8x10／PIXTA）

【写真で見る】人生は偶然によってつくられるからこそ豊かで価値がある

あなたの人生は偶然がすべて。この世界は成り行きの産物であり、ありとあらゆる物事を、偶然が支配している。成功や失敗も、進化も歴史も、小さな偶然の積み重ねに左右されている。なのに、なぜ私たちはそこに理由や目的、秩序があると信じてしまうのか？ このような世界を生きることに、どんな意味があるのだろうか？

私たちは何もコントロールしていないが、あらゆることに影響を与えていることに気づかされ、静かな感動を呼ぶ書、『「偶然」はどのようにあなたをつくるのか：すべてが影響し合う複雑なこの世界を生きることの意味』より、一部抜粋・編集のうえ、お届けする。

人生を変えた偶然の巡り合わせ





誰もが後から振り返れば、自分の人生を変えた偶然の巡り合わせの1つや2つには思い当たるはずだ。

それは、未来の伴侶との思いがけない出会いや、キャリアの志望を新たな情熱の対象へと向かわせることになった高校の科目の履修といった、昔からよくある転機だったかもしれない。

あるいは、急ハンドルを切って命拾いしたニアミスだったり、家かアパートを購入しようと思って気前の良い金額を提示したのに断られたら、たまたま段違いに良い物件に出くわして、それが今の我が家になったり、といったことだったかもしれない。

そうした瞬間が際立っているのは、それが明らかに重大な結果につながったからだ。

私たちは、あのときああしていなければどうなっただろう、と思いを巡らせる。あのとき、別の道筋があったことは間違いない。

何かが1つでもほんの少し変わっていたら、今の配偶者と出会わなかったり、情熱を傾ける対象が見つからずじまいになったり、ニアミスが致命的な事故に変わっていたりしうるのだ。

だが、こうした出来事は例外らしく、私たちが、よくもまあ、こんなことがあった、と感嘆するのは、それが稀（まれ）で珍しいことだからにほかならない。

私たちは、自分の人生が偶然でできているという気がしない。大きな、願わくは賢明な選択――自分だけがコントロールしているように思える選択――によって自ら人生を築き上げているかのように感じる。

どの道を選べばいいか、他人に意見を聞くこともあるかもしれないが、自分がコントロールできないことについて助言を求めたりはしない（小惑星との次の壊滅的衝突のときに死を避ける方法について知ろうとして自己啓発書を買う人などいない）。

人生を変えるような大きな決定を下すときには、自分の進路を変更していることは本人にも明白そのものだ。

自分にぴったりの大学を選ぶ。キャリアを軌道に乗せるために、初めての仕事に精を出す。生涯を共にするのにふさわしい相手を選ぶ。そうした人生の大事を適切に処理することに専念すれば、万事うまくいく、と私たちは言われる。

どれでもいいから、やる気を掻（か）き立てるようなTEDの講演の動画を視聴するといい。あるいは、どれでもかまわないから自己啓発書を読むといい。するとたいてい、ほかならぬあなただけが自分の探し求めている解決策のカギなのだ、と教えられるだろう。

個人主義のレンズを通して見た人生

そのようなメッセージが人気を博しているのは、私たちのほとんどが個人主義のレンズを通して自分の人生を眺めるからだ。

人生の物語は、クラウドソーシングして他人に任せたりしない。自分が下す主要な決定が自分の歩む道を決める。つまり、私たちが自分の進む道筋をコントロールしているということだ。その道を理解するには、あくまで自らを崇め奉り、自力本願を貫けばいい。

とはいえ私たちはときおり、自分にはコントロールできないかたちで人生の道筋が誰か他人の人生の道筋と交錯するところを、束の間目にして当惑する。私たちはこうした瞬間を、運とか偶然の一致とか宿命とか呼ぶ。

その一方で、それらを異常のカテゴリーに分類する。世の中が「正常」に機能しているときには、人生は予測可能できちんと秩序立った規則性を持っているように見え、その規則性はおおむね自分が導くことができる、と私たちは独り合点している。自分こそが自分自身の運命の支配者だ、と。

そして、自信に満ちたその確信に疑問を突きつけるように見える奇妙な偶然の一致や偶然の方向転換に直面したときにはいつも、そんな正常性の小休止は軽く受け流して先に進み、自分の未来を形作るような次の大きな決定を下す準備に取り掛かる。

このような思考スタイルはあまりにありふれていて当たり前なので、是非を問われることがない。しょせん、世の中とはそういうもの、というわけだ。

ところが、そこには1つだけ問題がある。それはデタラメなのだ。それこそが、私たちの時代を特徴づけるデタラメにほかならない。

それは、「個人主義の妄想」とでも呼べるかもしれない。私たちは、難破した人が水に漂う船の残骸（ざんがい）にしがみつくように、この妄想に執着している。

生死を分けたサッカーボール

だが、ときおり何かしら話が伝わってきて、自分は他のあらゆる人や物事から切り離された存在だとか、分離可能な存在だとか考えるのが、どれほど馬鹿げているかが明らかになる。

2022年の夏、ギリシアの沿岸でありきたりの悲劇が起こった。北マケドニア共和国から来たイヴァンという名の観光客が波にさらわれ、沖に流された。

友人たちが大急ぎで沿岸警備隊に知らせたが、捜索は徒労に終わった。イヴァンは海で行方不明とされ、亡くなったものと見なされた。

ところが18時間後、彼は発見された。奇跡的にも生きていた。ありえない話に思えた。

だが彼は、波に呑まれて溺れる寸前、彼方の水面に小さなサッカーボールが浮いているのが目に入った。そこで、最後の力を振り絞ってボールの所に泳ぎ着いた。そして、夜通しボールにすがりつき、翌日救助された。そのボールに命を救われたのだ。

イヴァンの生還の話がギリシアで報道されると、ある2児の母がハッとした。イヴァンがすがりついていたというボールに思い当たる節（ふし）があったからだ。

10日前、彼女の2人の息子たちがまさにそのボールで遊んでいるときに、1人が誤ってボールを海に蹴り込んでしまった。そのボールが130キロメートルほど波間を漂った挙げ句、溺れかけていた男性の近くに絶好のタイミングで流れ着いたのだ。

男の子たちは、無くしたボールのことなど、気にも留めていなかった。あっさり諦めて、新しいボールを買った。たまたまあのとき蹴りそこなっていなければ、今頃イヴァンはこの世にいなかったことには、後になって初めて気づいたのだった。

私たちの人生に関する真の物語は、余白に書かれていることが多い。ほんの些細な点が大切で、今後もけっして出会うことのないような人々による見たところ取るに足りない選択でさえ、私たちの運命を決めうる――ほとんどの人は、イヴァンのようにそれをはっきりと見て取ることはけっしてないだろうが。

イヴァンは例外であり、世の中の正常なあり方から掛け離れているというふりをしたら、大間違いになる。イヴァンは特殊ではない。むしろ彼はただ、私たちのもつれ合った人生の中で、絶えず身の回りで起こっていることを、たまたまはっきりと目にしたにすぎない。

それに引き換え、私たちはいつもそれを無視している。なぜなら私たちは、自分の人生の決定権を単独で握っている独立した一個人であると思い込んでおり、その妄想的な世界観によって物がよく見えなくなっているからだ。

人生は複雑に織り成されたタペストリー

人生というタペストリーは魔法のような糸で織られており、その糸は果てしなく伸びていく。どの瞬間も、遠い過去まではるかに続く、一見無関係のさまざまな糸で織り成されている。1本を引っ張るたびに、必ず思わぬ抵抗に遭う。どの糸も、そのタペストリーの他のあらゆる部分と結びついているからだ。

真相は、マーティン・ルーサー・キング・ジュニア牧師がバーミングハムの刑務所からの手紙に書いたとおりであり、「私たちは逃れようのない相互関係のネットワークに搦（から）め捕られ、互いに結びつけられて運命という1着の衣を形作っている」のだ。

（翻訳：柴田裕之）

（ブライアン・クラース ： ユニヴァーシティ・カレッジ・ロンドン准教授）