timelesz橋本将生、連ドラ初主演で“推しアイドル”恒松祐里と危険な同居生活!?テレ東『ひと夏の共犯者』10月放送
timelesz・橋本将生さんが連続ドラマ初主演を務める『ひと夏の共犯者』が、2025年10月3日(金)よりテレビ東京系「ドラマ24」枠で放送されることが決定。共演には実力派俳優・恒松祐里さんが名を連ね、二重人格のアイドルという難役に挑戦する。
■推しアイドルとの夢のような同居生活--しかし、彼女にはもう一つの人格があって…!?
本作は、テレビ東京×アミューズクリエイティブスタジオが共同制作した完全オリジナルWEB漫画が原作。大学3年生の主人公・岩井巧巳(橋本将生)が、推しのアイドル・片桐澪(恒松祐里)との夢のような同居生活を送るうちに、彼女の中にもう一つの人格「眞希」が存在することに気づく。巧巳は裏の顔である眞希に惹かれるようになり、彼女のためにすべてを捧げ“共犯”となる道を選ぶ。「最愛の推し」を守るため、自分の手を汚しながらも墜ちていく男の逃避行ラブサスペンスだ。
■橋本将生、タイプロから這い上がったシンデレラボーイが初主演への想いを語る
Netflixで世界配信され話題となったオーディション企画「timelesz project -AUDITION-」(通称：タイプロ)で、1万8922件の応募者から選ばれた橋本さん。連続ドラマ初出演にして初主演という大役について、「まさか自分が主演で出演させていただけると思っていなかったので、とてもびっくりしました」と当時の心境を振り返る。
役作りについては、「巧巳というキャラクターは、どこか僕に重なる部分も多いなと思っていて。優しいと言われることもあるので、そういった一面や、普段は頼りないけど、いざというときに強い意志を持つところは、自分にも通じるものがあるなと思いました」と共感ポイントを明かした。
撮影前の芝居稽古については、「すごく楽しいです！巧巳について監督と一緒に『なぜそういうふうになったのか？』とキャラクターについて突き詰めたり、感情の動きを考えるのもおもしろくて」と充実した準備期間を過ごしている様子。「共演者の方々が素敵なお芝居をされるので、自然に引き込まれるというか、気がついたら感情が動いているような不思議な感覚になります」と、恒松さんとの化学反応にも期待を寄せている。
■恒松祐里、初の二重人格役への挑戦「大変だこりゃ！となっています(笑)」
『全裸監督』シーズン2のニューヒロイン役で注目を集め、NHK連続テレビ小説『おかえりモネ』、『ガンニバル』シーズン2など、確かな演技力で多岐にわたり活躍している恒松さん。今回演じる片桐澪／眞希は、頑張り屋としてファンに愛されているアイドルとしての「澪」と、冷酷で妖艶なもう一つの人格「眞希」という正反対の二面性を持つ難役だ。
恒松さんは、「初めて二重人格(解離性同一性障害)の役を演じることになり、新たな挑戦をさせていただけるというワクワクする気持ちと怖さが入り交じっています。いざ準備をしてみると澪と眞希、二人分の役作りが必要で大変だこりゃ！となっています(笑)」と、役作りの苦労を明かしつつも、「二人の気持ちに寄り添えるよう丁寧に演じていきたいです」と意気込みを語った。
さらに本編では、アイドルグループ・AMELのMIOとしてステージに立ち、実際に歌やダンスにも挑戦。撮影前には徹底したレッスンを重ね、アイドルとしての輝きと、彼女が抱える“裏の顔”とのギャップを体現するという。
■プロデューサーが明かす、橋本将生の“真っすぐな眼差し”
番組プロデューサーの藤田絵里花さん(テレビ東京ドラマ室)は、橋本さんとの初対面時の印象について「曇りのない真っすぐな眼差しが、思わず巧巳と重なりました」と語る。
「今回はクランクイン前に、橋本さんと共演キャストとで芝居稽古を重ねました。時間を重ねる中で、役について考えながら日を増すごとに、巧巳の役が馴染んでいく姿を見て、その柔軟さと吸収力に期待していた以上のものを感じました」と、橋本さんの成長ぶりを称賛。
作品については「原作はラブサスペンスを描きながらも、どこかノスタルジックで、時間がゆったりと流れる煌めいた夏の印象も受けます。危うく切ない、特別な夏の物語になると思います。10月期ですが、残暑を感じながらぜひ『ひと夏の共犯者』一緒に楽しんでいただけるとうれしいです」と語った。
サスペンスの緊張感と、ノスタルジックな夏の切なさが交錯する本作。秋の夜長に“ひと夏の幻”を追体験してみてはいかがだろう。
『ひと夏の共犯者』作品情報
2025年10月3日(金)スタート
毎週金曜深夜24時12分〜24時42分放送
テレビ東京、テレビ大阪、テレビ愛知、テレビせとうち、テレビ北海道、TVQ九州放送
【キャスト】
橋本将生(timelesz)、恒松祐里 ほか
【スタッフ】
原作：MANGAmuse・花井カオリ・テレビ東京『ひと夏の共犯者』
脚本：開真理、守口悠介
監督：八重樫風雅、渡邉裕也、佐藤リョウ
音楽：佐久間奏
(C)『ひと夏の共犯者』製作委員会
